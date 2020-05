Veronica De Negris fa il suo debutto sul trono over di Uomini e Donne di Maria De Filippi il 18 maggio 2020.

Uomini e Donne Over – Veronica De Nigris è laureata in scienze motorie, è una personal trainer ed insegna pilates a Benevento dove vive. Nuovo ingresso nella parterre delle dame di Uomini e Donne Over. La Dama del trono over è comparsa per la prima volta in puntata il 18 maggio 2020 e non ha avuto modo di presentarsi. Alla fine della prima puntata aveva collezionato già ben tre inviti da tre cavalieri diversi.

Nella puntata di ieri Veronica ha conquistato la tanto auspicata seduta rossa davanti ai cavalieri. Tre le sedie davanti a Veronica, ma solo due quelle occupate. Fra i tre emerge un nome ormai molto noto a tutti i fan di Uomini e Donne, quello di Armando Incarnato.

Chi è Veronica De Nigris di Uomini e Donne Over?

Veronica e Armando è subito scontro sul trono over. Appena seduta sulla famigerata sedia rossa Veronica si scontra subito con uno dei cavalieri, Armando. L’uomo venuto a conoscenza dell’inizio di frequentazione con gli altri due cavalieri non prende bene la situazione e decide di non occupare la seduta affermando il suo disappunto con tono stizzito.

Veronica De Nigris non lo fa neanche finire di parlare e va su tutte le furie spiegando di sentirsi già attaccata da Armando. La dama dichiara senza peli sulla lingua: “Gli avevo già detto che avevo visto due persone”, afferma Veronica “Una persona che esce con tre persone non la devi giudicare” e poi aggiunge:”i siamo visti per qualche ora, tu non mi conosci. Tu credi che ci dobbiamo sentire dalle 8 del mattino alle 8 di sera. L’esterna è stata anche carina, ma non vivi le sensazioni che subito si ingelosisce. Ti piace polemizzare”.

Che caratterino la nuova dama del dating show di Maria De Filippi, la prossima stagione ne vedremo delle belle con Veronica De Nigris.