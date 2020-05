L’Alchimista del trono classico di Uomini e Donne, chi è? Vediamo chi è l’uomo misterioso sotto la maschera?

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, dedicata la trono classico, il corteggiatore web, conosciuto con il nome dell’Alchimista, si è presentato indossando sul volto una maschera della celebre serie “La casa di carta”. Giovanna Abate, la tronista, inizialmente basita per la scelta dell’Alchimista, e forse, anche un po delusa, ma ha comunque accettato il corteggiamento.

Il mistero indotto dalla maschera, ha preso, però il sopravvento nel web ed in studio, in molti si chiedono che cosa si nasconda dietro la maschera, un’insicurezza, un volto noto, una differenza d’età?

L’Alchimista spiega la sua decisione a Uomini e Donne

L’Alchimista Chi è? Trono Classico Uomini e Donne

A dar voce a questi dubbi, arriva la voce tuonante dell’opinionista Gianni Sperti, il quale senza remore, afferma: “Quando lui dice non voglio che venga condizionata dal suo aspetto fisico. Io ho iniziato a farmi mille domande, tra le quali per esempio. Potrebbe essere Maria un personaggio noto?” Istantanea la risposta della padrona di casa, che dice: “No, assolutamente no. Non è un personaggio noto“.

“Questa cosa sta evolvendo passo, passo in base a ciò che mi trasmette lei”

Il corteggiatore di Giovanna, noto con il nome dell’Alchimista, dopo aver deciso di tenere sul volto la maschera per l’intera puntata, spiega i motivi: “Non è una cosa studiata. Questa cosa sta evolvendo passo, passo in base a ciò che mi trasmette lei. In questo modo sfruttiamo di più le emozioni che possiamo condividere…“. L’Abate, allora, controbatte:”Io mi sto affidando a te…Faccio quello che chiedi…”.

“Mi reputo una persona vera. Io sto facendo tutto per te e non per apparire“

In seguito, alla dichiarazione della bella Giovanna, l’Alchimista sente la necessità di rassicurarla, e afferma: “Io non sto giocando con i sentimenti. Mi reputo una persona vera. Io sto facendo tutto per te e non per apparire“. Momenti emozionanti, parole sentite, paure e perplessità hanno condotto la puntata, ma il dubbio resta: “Chi si nasconde dietro la maschera dell’Alchimista?”