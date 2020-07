Ecco quando andrà in onda l’ultima puntata di Temptation Island. L’edizione numero sette, anche quest’anno seguitissima dal pubblico

Svelata la data dellultima puntata di Temptation Island. Filippo Bisciglia al comando di questa edizione numero sette della quale siamo appena al secondo appuntamento andato in onda ieri sera. Il programma, acclamato a simbolo dell’estate, ha ottenuto in sole due serate ascolti da urlo. Sei le coppie concorrenti, due sono Vip: Antonella Elia e Pietro Delle Piane e la coppia composta da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Fra le coppie Nip, invece, troviamo: Valeria e Ciavy, Andrea e Anna, Annamaria e Antonio e Sofia e Alessandro. Dell’ultima coppia la decisione di ieri sera di abbandonare il reality. Edizione carica di emozioni e colpi di scena che lascia ben poco all’immaginazione.

Svelata la data di termine del programma e la messa in onda delle repliche.

Sebbene il reality sia appena iniziato, i fan ed il pubblico che lo seguono con passione si chiedono già quando dovremmo salutare il villaggio sardo, ormai storico, che ospita il programma e quando verranno trasmesse le repliche. Svelato anche questo mistero. L‘ultima puntata di Temptarion Island è prevista per il 6 Agosto, ma la redazione potrebbe decidere di fare uno e due speciali sull’edizione. Per le repliche, invece, non è necessario aspettare. Sono già onda tutti i venerdì alle 21.10 su La 5. Possiamo anche rivederle in streaming su Mediaset Play e Witty Tv.