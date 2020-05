Temptation Island è ufficiale la messa in onda di una nuova versione e continuano i casting: ecco quando andrà in onda

Quando inizia Temptation Island? Il commento di un utente Instagram sotto al video promo “Non possono toglierci Temptation Island questa estate”. Eccolo accontentato! Il reality show più piccante della televisione, dopo aver rischiato di essere seriamente compromesso dalle misure restrittive dovute al Covid-19 che ne avrebbero posticipato la messa in onda. Finalmente sappiamo quando il relity show tornerà su Canale 5.

La famosa conduttrice di Canale 5, stando alle sue dichiarazioni rilasciate per Vanity Fair, afferma che Temptation Island andrà in onda questa estate. Specifica, inoltre, che il reality show si atterrà alle norme di sicurezza vigenti, al fine di evitare lo scoppio di focolai di Coronavirus.

Le rivelazioni di Maria De Filippi su Temptation Island

Temptation Island 2020

Maria De Filippi spiega anche che la produzione sta lavorando per la messa in atto di nuove regole più accurate al fine di garantire il massimo della sicurezza alla coppie che saranno scelte per Temptation Island. Come si può dedurre dall’intervista, la De Filippi è instancabile: “Ne stiamo parlando in questi giorni per portarci avanti con il cast. Scegliamo di prepararci invece di aspettare senza poter fare niente”.

Le novità e quando inizia Temptation Island

Tutti hanno notato che in un reality come Temptation Island l’ingrediente fondamentale è il contatto tra le coppie. Tuttavia, Maria De Filippi spiega che ci possono essere tanti tipi di contatti; sicuramente quello che salta subito all’occhio dei telespettatori è il contatto fisico, ma non ha minore importanza il contatto emotivo. Dunque il reality tanto desiderato da un po’ tutti gli addetti ai lavori, ha una data che non è certa, ma sicuramente Filippo Bisciglia tornerà sul piccolo schermo entro la fine giugno.

Secondo Maria: “Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale. Quello che fa più arrabbiare i i fidanzati e le fidanzate, non è tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori, il raccontare le tue emozioni e la tua vita dopo un minuto. La gelosia nasce sempre da questo, anche perché, una volta superata la passione iniziale, non restano che i sentimenti. Per Temptation Island stiamo lavorando proprio su questo“. Ma i fan di Instagram si dividono in due: mossa azzardata o azzeccata?

E il conduttore? Il silenzio di Filippo Bisciglia è rotto

La produzioni di Temptation Isalnd è stata ben muta sulla riconferma o meno dell’amato conduttore Filippo Bisciglia. Neanche lui si è pronunciato più di tanto a riguardo. Si è solo limitato a lasciare i fan con un po’ di appetito postando una foto su Instagram con l’hashtag #temptationisland e la seguente didascalia: “…in attesa di…se mi chiedeste quanta voglia ho…vi risponderei: MAI COME QUEST’ANNO”.

Ma il fatto che il bellissimo Filippo desideri tornare al timone di Temptatioon Island non conferma nulla. Non resta che aspettare nuove indiscrezioni.