Temptation Island giunge alla quarta puntata e arrivano le prime anticipazioni: il colpo di scena di Delle Piane e Annamaria ancora infuriata

Giovedí 23 luglio si rinnova l’appuntamento con Temptation Island che arriva alla quarta puntata. Al centro della puntata torna Annamaria, sempre più infuriata con Antonio. Ma il colpo di scena che pochissimi si aspettavano riguarderà Pietro Delle Piane. Nel quarto episodio del reality vedremo Antonella Elia sconvolta per l’atteggiamento del futuro marito, cosa ha combinato?

La svolta di Pietro Delle Piane

Sembra proprio che dopo tre puntate di tranquillità, Pietro Delle Piane diventa la rivelazione di Temptation Island “solo” alla quarta puntata. Se negli episodi precedenti Antonella Elia ha “lamentato” l’assenza di materiale visivo per lei, adesso può ritenersi accontentata, o forse no, visto che ciò a cui ha assistito non è stato per nulla di suo gradimento. “Oh mio Dio!… Ma cosa sta facendo?”, esclama la Elia nel vedere Delle Piane “sciogliersi” un po’ troppo con una tentatrice. Forse come reazione e alla “confidenza” tra la fidanzata e un single del reality. Ma non finisce qui.

Annamaria chiede il falò anticipato

Temptation Island, anticipazioni quarta puntata: Dopo il colpo di scena di Pietro, continua la guerra tra Annamaria e Antonio. Il fidanzato partenopeo sta “infiammando” il reality per aver legato con la single Ilaria. Ciò aveva già fatto adirare la sua metà, a condire il tutto arriva anche la testimonianza di una presunta ex amante di Antonio. Alla quarta puntata del reality, Annamaria chiederà il falò anticipato a causa degli atteggiamenti del fidanzato che ha addirittura chiesto ad Ilaria di eludere le telecamere per parlare lontani da orecchie indiscrete.