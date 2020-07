Temptation Island: Pietro Delle Piane da modo col suo comportamento di essere attaccato, il primo a farlo è Biagio D’Anelli: “Organizzava paparazzate”

Temptation Island: Una puntata in cui non mancano i colpi di scena e di polemiche. Un èrpgramma che affascina anche per questo.Pietro Delle Piane ha baciato un’altra lontano dalle telecamere, ovviamente si tratta di una delle tentatrici di Temptation Island. L’ha ammesso lui stesso a Lorenzo Amoruso, il quale è rimasto senza parole. Tra i tanti telespettatori di ieri sera c’era anche Biagio D’Anelli, il quale ha colto l’occasione per attaccare duramente il fidanzato di Antonella Elia su instagram, facendo anche un’interessante segnalazione: “Ma da uno che mentre la compagna era al GF Vip si organizzava le (finte) paparazzate…Ore che è a Temptation che doveva fare?”

Pietro delle Piane ha usato una tattica per apparire o si è solo lasciato andare?

Secondo quanto detto e confermato dall’opinionista Barbara D’Urso, è del tutto vero che un uomo così possa agire solo per apparire. Su instagram la D’Urso ha affermato che Pietro Delle Piane avrebbe organizzato delle finte paparazzate per finire sui giornali nel periodo in cui la sua Antonella Elia ha partecipato al Grande Fratello Vip. Insomma una cosa è certa: il comportamento tenuto dal fidanzato di Antonella Elia di Temptation Island è stato criticato un po’ da tutti. La corda si è spezzata seriamente tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane ?Si lasceranno alla fine del loro percorso nei sentimenti aTemptation Island 2020?