A breve inizierà la nuova edizione del reality delle tentazioni “Temptation Island” versione Nip.

Alessia Marcuzzi sarà al comando di questa doppia edizione di “Temptation Island” prettamente Nip in onda da circa metà settembre. Dopo il successo delle scorse edizioni, soprattutto di quella conclusasi da poco con Filippo Bisciglia, di certo casa Mediaset non poteva comportarsi diversamente e mentre l’ansia continua a crescere nell’attesa dell’inizio, pian piano vengono rivelate le coppie di concorrenti che metteranno a dura prova la loro relazione sentimentale.

Temptation Island Nip: svelata la quarta coppia in gara

Alberto e Speranza la quarta coppia

Alessia Marcuzzi (a vacanza finita) svela la quarta coppia concorrente del reality in onda, probabilmente, da metà settembre. Si tratta di una coppia di fidanzati che da ben 16 anni stanno insieme: Alberto e Speranza. Se ben gli anni passati assieme siano molti, ancora lei dichiara di non aver fiducia nei confronti di lui e l’idea di partecipare al reality non la entusiasmava per la paura di perderlo. In merito ha dichiarato come riportato da La Nostra Tv: “Io di Alberto non mi fido, perché in passato mi ha raccontato delle bugie. Però il sentimento me l’ha sempre fatto giustificare.”. Come andarà a finire?