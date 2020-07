Temptation Island news: clamoroso la verità su Antonio e Annamaria, parla l’ex moglie di lui

Temptation Island news: Antonio e Annamaria è fra le coppie più in vista del reality e al centro di molti gossip per via del comportamento di lui smascherati dalla confessione dell’ex moglie di lui. Ecco i retroscena clamorosi. Temptation Island 2020, Antonio e Annamaria una rapporto ambiguo il loro che ha catturato sin da subito l’attenzione dei telespettatori.

A svelare i retroscena della coppia coi pensa l’ex moglie di lui, Miriam dalla quale ha avuto anche una figlia Karol, con delle dichiarazioni a dir poco sbalorditive.

Temptation Island 2020 entra nel vivo con la rivelazione sul tradimento di Antonio

Temptation Island 2020: La prima confessione di Miriam riguarda proprio la sua separazione dovuta secondo la diretta interessata propio alla comparsa di Annamaria. L’ex moglie dichiara infatti: “Diciamo che Annamaria già qualcosina la sa, e l’ha anche raccontata all’interno del programma ma a modo suo, diciamo, non proprio per come è andata. Io sono stata sposata dal 2015 fino al 2017: matrimonio, chiesa, ristorante… tutto alla grande. A novembre del 2017 ho scoperto che lui fingeva di andare a lavoro, mi raccontava bugie, che aveva turni diversi e invece lui andava facendo il farfallone”.

“Io l’ho scoperto tramite una telefonata, lui venne a casa e senza battere ciglio lo buttai fuori di casa, e senza dire nulla se ne andò. Quindi ci siamo momentaneamente allontanati, non dico separati, perché separati io intendo sentirsi solo per la bimba e invece lui sin da subito voleva ritornare insieme; a volte dormiva da me e faceva il geloso se uscivo con le amiche”.

Temptation Island news, Miriam racconta come ha scoperto la tresca tra Antonio e Annamaria

Temptation Island news: nella confessione, Miriam, ha svelato i dettagli sulla relazione tra Annamaria e Antonio asserendo: “Io non lo volevo lasciare definitivamente in quel periodo, perché c’era una bambina di mezzo, ci tenevo a dargli una lezione, ma capivo che lui non cambiava e sono venuti a dirmi che stava già con una donna più grande, e in effetti era Annamaria.

“Però io non ci credevo, pensavo fosse una diceria e non avevo ancora la prova certa… pensavo sarebbe cambiato e essendo innamorata continuavo a dargli fiducia sperando di avere una famiglia unita. Ma lui è stato la persona più bugiarda che io abbia mai conosciuto!”

“Lui mi ha sempre telefonato, e ha sempre dichiarato che voleva tornare insieme a me…“

“Lui mi ha sempre telefonato, e ha sempre dichiarato che voleva tornare insieme a me, prima e dopo le puntate di Temptation eh…Che dicano che stanno insieme da due anni e mezzo è assurdo, è vero che si sentono da due anni e mezzo, ma durante la mia storia, quindi nel mezzo della mia storia c’era anche lei in questi anni. Ma mica solo lei, in questi anni ci sono state tante ragazze”

Conclude affermando rispetto all’ex marito: “In realtà sta anche calcando troppo la mano, non è proprio così sfacciato…”