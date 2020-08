A pochi giorni di distannza dal termine del reality delle tentazioni, Temptation Island 2020, Lorenzo Amoruso fidanzato di Manila Nazzaro sul tradimento di Pietro Dalle Piane nei confronti di Antonella Elia

Temptation Island Lorenzo Amoruso: il reality più atteso dell’estate è giunto al termine oramai da qualche giorno. Molte le coppie che hanno superato con successo la prova di resistenza alle tentazioni ma tra le tante esiste chi purtroppo ahimè non è riuscito in questo intento, Antonella Elia e Pietro Dalle Piane. La coppia appena citata, infatti, sembra non esser riuscita a superare il reality a causa di un presunto tradimento che Dalle Piane avrebbe fatto a scapito dell’Elia.

A parlare dell’accaduto, oggi, è Lorenzo Amoruso fidanzato di Manila Nazzaro e concorrente del reality. L’ex calciatore rompe il silenzio durante un’intervista per Fanpage.

Lorenzo Amoruso sul tradimento di Pietro Delle Piane

Temptation Island: Lorenzo Amoruso, ex calciatore e compagno di viaggio nel villaggio dei fidanzati di Pietro Dalle Piane rompe il silenzio sul presunto tradimento di Dalle Piane nei confronti dell’Elia. Lorenzo Amoruso intervistato da Fanpage sul tradimento di Delle Piane-Elia dichiara: “Pietro mi ha detto di averla baciata ma nessuno di noi ha le prove del bacio. Non so se ci ha marciato sopra, magari per far ingelosire Antonella“.

“Ha avuto fortuna perché la telecamera non ha ripreso…”

L’ex calciatore ha poi continuato a parlare sulla vicenda affermando: “Ha avuto fortuna perché la telecamera non ha ripreso. Ma ci sono i microfoni, infatti cercavo di dirgli di stare zitto e non parlare perché sarebbe stato peggio” concludendo il discorso ha voluto sottolineare: “Adesso sa di avere sbagliato e sta facendo di tutto per recuperare il rapporto con Antonella!”.

Riuscirà Dalle Piane ha riconquistare il cuore e la fiducia di Antonella Elia? Solo il tempo potrà rivelare la verità!!!