A poche ore dalla messa in onda del primo appuntamento di Temptation Island, le dichiarazioni di uno dei partecipanti fanno inorridire il web

Davide e Serena sono una delle sei coppie concorrenti di Temptation Island. Insieme da 2 anni ed 8 mesi è stata Serena a voler partecipare al reality. Il motivo? L’estrema gelosia di Davide nei confronti di Serena, diventata ormai ingestibile. Punto di svolta anche per questa coppia. La gelosia di Davide viene subito messa alla prova dal programma in quanto appena arrivati sull’isola, Serena è vittima delle attenzioni calorose di due dei single partecipanti. Non è solo questo il motivo però che fa scattare Davide. Anche l’abbigliamento indossato dalla fidanzata, secondo lui, non è corretto e la sua reazione è quella di chiudersi in se stesso per non far fuoriuscire la gelosia ossessiva che sta provando.

Dopo il falò, Davide si lascia andare alle confidenze con una single. Le dichiarazioni che fa sconvolgono Serena

Temptation Island: Davide “Ho il controllo della mente di Serena”

Dopo aver visto degli RVM sulla sua fidanzata, Davide, torna al villaggio dei fidanzati e si lascia andare alle confidenze con una single. Durante questo momento di sfogo Davide rilascia una dichiarazione che sconvolge totalmente Serena. Il fidanzato dichiara, infatti:”L’ho fatta cancellare dai social, niente palestra, niente amiche, niente..io magari la faccio pure uscire con le amiche, però per il fatto che mi sia stato sottratto del tempo io gliela distruggo la serata” e poi aggiunge una frase che fa tremare Serena, web e telespettatori: ” Io ho il controllo della sua mente”. Dall’isola stessa Serena, la fidanzata, ha commentato:”Ma te lo faccio vedere io il controllo”.

Temptation Island: Davide preso di mira dal web in seguito alle dichiarazioni lasciate.

In seguito alla dichiarazione fatta da Davide nei confronti di Serena, ovvero: “Ho il controllo sulla sua mente” oltre alla reazione della diretta interessata il web ha scatenato l’inferno. Molti i post su trash italiano contro il concorrente e molti i commenti accusatori su di lui oppure di consiglio per lei, come:””Lui è uno psicopatico, ma come ha fatto a superare il provino? Io mi spaventerei di un ragazzo così”, Non è innamorato, è possessivo. Come se lei fosse un oggetto che gli appartiene”, “A me questo fa paura, sembra il classico pazzo psicopatico che ucciderebbe per gelosia”, “Questi li vedo già ad amore criminale se qualcuno non lo ferma”. “Ma questo sta male male“. Arrivano poi i consigli per Serena: “Figlia mia scappa, non sei la proprietà di nessuno”, “Lei deve scappare senza voltarsi indietro!”.