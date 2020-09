«Temptation Island» Davide e Serena, scene di gelosia nel villaggio appena iniziato reality dei sentimenti e ha già seminato crisi nelle coppie

«Temptation Island» Alessia Marcuzzi al comando, sei appuntamenti, sei le coppie in gioco con 22 single totali. Un viaggio nei “sentimenti” quello intrapreso dalle coppie che per alcune di loro ha già preso una brutta piega. Davide e Serena, insieme da tre anni, hanno deciso di partecipare al programma per dare una svolta alla loro relazione. Serena durante la presentazione si è lamentata fortemente della gelosia del suo fidanzato ed è stata proprio lei a chiamare la redazione. Davide a malincuore ha accettato.

Già dall’arrivo sull’isola la gelosia di Davide è stata messa a dura prova. Serena, infatti, è stata protagonista di “attenzioni particolari” da parte di due dei single che addirittura le hanno regalato un braccialetto per omaggiarla. Le sorprese per Davide ahimè non son finite qui. Al momento della separazione delle coppie mentre tutte le fidanzate vanno via insieme per Serena, i due single, scelgono qualcosa di diverso.

Mentre Serena e Davide si stanno salutando i due single, in costume mostrando un “fisico bestiale”, si avvicinano per prendere Serena portandola via mano nella mano davanti agli occhi pieni di gelosia di Davide.

Seriamente provato dalle attenzioni riservate alla sua fidanzate da parte dei due tentatori, Davide, si è chiuso in se stesso cercando di mantenere la calma e tenere a bada la gelosia. Davide, ha vissuto davvero male la separazione materiale con Serena tanto da entrare in uno stato di silenzio forzato.

La situazione si complica maggiormente quando Davide, nel pinnettu, nota i costumi “succinti” indossati dalla fidanzata e come quest’ultima scherza animatamente con i single nel villaggio. La gelosia di Davide prende il sopravvento. Riuscirà Davide a non impazzire di gelosia??