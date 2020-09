A 24 ore dall’inizio le paure di Carlotta diventano realtà, Nello alle prese con la single Benedetta

Temptation Island, Carlotta e Nello in crisi. Sono passate poco più di 24 ore dalla separazione delle coppie è già molte di loro sono entrate in crisi. Carlotta e Nello non sono da meno. A voler partecipare al programma, ricordiamo, è stata Carlotta la quale ha definito il rapporto ad un punto di svolta. E svolta sia. La prorompente Carlotta in 24 ore ha dovuto affrontare ben due pinnetti.

Dal primo ne è uscita egregiamente anche se l’ RVM visto non lasciava prevedere nulla di buono dal secondo pinnettu ne è uscita in lacrime. Scopriamo perchè.

Carlotta e Nello crisi conclamata a Temptation Island

Temptation Island Carlotta e Nello, lei abbandona il pinnettu in lacrime

Durante il primo pinnettu seppur provata, Carlotta, è riuscita a mantenere la calma nonostante il comportamento di Nello (opinabile). Quest’ultimo, infatti, credendo di non esser ripreso si è lasciato andare alle confidenze con gli altri fidanzati lasciando intuire ai suoi interlocutori che per tradire Carlotta non ha certo bisogno di Temptation Island. Furiosa ma composta lei ha accusato il colpo ed ha continuato la sua avventura. La musica è cambiata quando sempre la succittata viene chiamata per il secondo pinnettu.

Carlotta su Nello: “Non sa nemmeno cos’è l’empatia!”

Nel RVM riprodotto si evince da subito una grande complicità tra la single Benedetta e Nello. I due si scambiano sguardi equivocabili, parole dolci insomma flertano a 360 gradi. Nello chiede a Benedetta il tipo di uomo ideale e lei risponde che non esiste che è una cosa fisica come dire empatica.

Lui coglie al volo l’occasione e concorda con lei sull’empatia. Osservando il suo fidanzato flertare così appassionatamente, Carlotta sbotta e dice rivolgendosi alle altre fidanzate: “Non sa nemmeno cos’è l’empatia!”

L’attrazione fra Nello e Benedetta

Il peggio purtroppo deve ancora arrivare. L’RVM continua e l’attrazione fra Nello e Benedetta diventa quasi tangibile. I due toccano argomenti bollenti come il seno rifatto e Nello si lascia sfuggire qualche occhiata di troppo. L’imbarazzo è altissimo e fidanzato e single decidono di smorzare chiedendo aiuto agli altri fidanzati e alle altre single.

La fidanzata di Nello crolla e scoppia a piangere

La fidanzata di Nello nel vedere questa scenetta crolla e scoppia a piangere abbandonando il pinettu. Viene immediatamente seguita dalle altre fidanzate che cercano di consolarla ma con scarso risultato. Le paure stanno diventando realtà? La coppia resisterà? Usciranno insieme dal reality o no???