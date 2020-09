Temptation Island, per la coppia formata da Nello e Carlotta inizia la crisi

Carlotta e Nello crisi a Temptation Island. Ieri sera è andato in onda il secondo dei sei appuntamenti in programma con Temptation Island. Molte le coppie in crisi e Carlotta e Nello sono proprio fra queste. Insieme da sei anni sono entrati nel programma per volere di Carlotta la quale dopo sei anni vorrebbe convolare a nozze mentre lui prende tempo.

La situazione sembra essere arrivata ad un punto di svolta. Carlotta dopo la visione degli Rvm è convinta per Nello si tratti di abitudine e non di amore. Lui è sempre più vicino alla single Benedetta.

Carlotta e Nello crisi di coppia e ancora niente falò per il confronto

Temptation Island: la coppia di Nettuno Carlotta e Nello è in crisi

Se nel corso dei giorni Nello si è avvicinato alla single Benedetta, Carlotta non è stata da meno. L’esuberante romana, infatti, si è lasciata andare conquistando le attenzioni e non solo del single Antonio. Nello, in un primo momento, non appare turbatissimo dalle circostanze ma tornato al villaggio esplode.

Si sfoga alla barra eseguendo una serie di sollevamenti per scaricare la rabbia e la delusione che sente in corpo mentre si sfoga con in compagni:” Mi vuole sposare Lei!!!!”, con tono incredulo.