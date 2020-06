Temptation Island: Ci sarà Filippo Bisciglia?- Martedì 7 Luglio avrà inizio la nuova edizione di Temptation Island su Canale 5, a condurre il programma ci sarà il popolare presentatore Filippo Bisciglia. Novità sul cast? Sarà un cast di eccezione formato da vip e nip. Tutto vero? Chissà, intanto il popolare influencer Amedeo Venza, direttamente sul suo profilo personale instagram, ha pubblicato un’interessante news sui tentatori di Temptation Island creando scompiglio e curiosità mediatica. Sembra infatti che tutti i single siano già stati scelti dalla produzione, aggiungendo che tra pochi giorni partiranno per la volta della Sardegna, location storica del reality delle tentazioni:

“I single della nuova edizione di Temptation Island sono partiti già per Roma, dove resteranno in un albergo per 3 giorni…Successivamente partiranno per la Sardegna, dove a breve inizieranno le riprese della prima puntata…”