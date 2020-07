A poche ore di distanza dall’inizio del secondo appuntamento con Temptation Island continuano ad arrivare spoiler ed anticipazioni.

Temptation Island 7 questa sera il secondo appuntamento, le anticipazioni . Ansia e fan in trepidazione per la seconda puntata del reality delle tantazioni. Diventato must della stagione estiva, è davvero seguitissimo.

I fan del programma sono in forte agitazione per la puntata di questa sera dove si prevedono scintille e non solo. Al centro del mirino, dopo Valeria e Ciavy coppia che sembra essere arrivata al capolinea, la coppia formata da Andrea Battistelli e Anna Boschetto.

Andrea esplode:” Portatemi Anna!!!!”

Infastidito dalle attenzioni che la sua Anna riserva ad alcuni tentatori nel villaggio delle ragazze, Andrea (che aveva già dato il meglio di sé nella prima puntata) esplode durante l’ultimo falò e minaccia: “Portatemi Anna oppure vado io da lei!”. Non è certo una reazione nuova all’interno del programma. Al conduttore Filippo Bisciglia adesso l’arduo compito di calmare gli animi. Andrea ed Anna ne usciranno come coppia oppure no? Nella puntata di questa sera ne scopriremo di più.