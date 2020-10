Dopo sei anni di relazione è finita la storia d’amore fra Anna Ascione e Gennaro Mauro a Temptation Island, lo sfogo di lei

Anna Ascione e Gennaro Mauro, sei anni insieme, hanno partecipato a Temptation Island nella speranza di dare una svolta al loro rapporto e ritrovare la serenità e l’amore reciproco. Purtroppo non è andata così. I due si sono lasciati al falò di confronto. Ma cos’è successo? Lui stanco degli atteggiamenti di lei, la quale a suo avviso era più interessata al conto in banca che a lui. Lei indignata da queste parole. Tanta la confusione per la coppia, che li ha portati inesorabilmente a separasi in maniera definitiva. Certo, dopo sei intensi e lunghissimi anni non è facile voltare pagina, di seguito la reazione dell’ormai ex fidanzata.

Dopo la rottura della coppia, Anna, ha voluto rilasciare al magazine di Uomini e Donne una lunga intervista dove l’ex fidanzata chiede scusa alla famiglia di Gennaro e si sfoga riguardo all’ex fidanzato. Anna, infatti, dichiara: “Avrei preferito un tradimento invece che la sua frase ‘Se sa quanto ho in banca mi spella’. Mai avrei pensato potesse avere una così bassa considerazione di me. Chiedo scusa alla sua famiglia. I suoi genitori hanno la mia stima. Chiederò sempre scusa, colpa della mia emotività che è stata più forte della razionalità.E’ doloroso abbandonare un passato così importante. Ho lottato tanto per mantenere in piedi la nostra relazione. Era inutile provarci ostinatamente“. Conclude poi affermando di provare molta delusione per il suo ex fidanzato e augura a se stessa di riuscire a trovare una persona che le permetta di essere fragile!!!!