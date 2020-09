Alessia Marcuzzi al comando in questa ottava edizione di Temptation Island. Alberto e Speranza fanno coppia da 16 anni e seppur con un po di incertezze da parte di lei hanno deciso di partecipare al reality.

Alberto e Speranza da sedici anni insieme, un fidanzamento lunghissimo potremmo definirlo. I due sebbene innamorati non hanno ancora deciso di dare una svolta al loro rapporto. Lui titolare di tre ristoranti. Lei 32 anni lui 33.

Il loro rapporto seppur longevo è segnato dalle insicurezze di lei dovute alle incertezze di lui. A scrivere alla redazione del reality è stato proprio Alberto, sperando di trovare delle risposte alle sue perplessità.

Temptation Island: Alberto dopo sedici anni insieme a Speranza non è ancora sicuro di voler condividere tutta la vita con lei…

Temptation Island: Alberto e Speranza si mettono in gioco dopo 16 anni

Alberto e Speranza hanno trascorso quasi della propria vita assieme eppure anche non hanno dato una svolta alla loro relazione, e non certo per volere di lei. E’ infatti Alberto ad avere molte remore sul compiere il prossimo passo sposandosi o decidendo di andare a convivere con Speranza.

A scrivere alla redazione, come succitato, è stato Alberto confessando: “Sono fidanzato con Speranza da ben 16 anni e ho deciso di scrivere a Temptation Island perché, dopo così tanto tempo, mi domando come mai ad oggi ho ancora dubbi ad immaginare un futuro con Speranza. Io sono molto legato a lei ma non voglio ancora convivere in una casa tutta nostra e non voglio sposarla ed è giusto capirne il perché“.

Ad una confessione del genere non poteva non esserci una risposta da parte di Speranza la quale si limita a dichiarare: “Io non volevo partecipare a Temptation Island per nessuna ragione, mi ha convinta Alberto e fino all’ultimo ho avuto il dubbio. La verità è che ho paura di perderlo. Non riesco a fidarmi di lui, mi ha raccontato troppe bugie in questi 16 anni passati insieme, ma il sentimento che provo mi ha portato a giustificarlo ogni volta. Quello che mi auguro è di uscire da Temptation più forti e pronti a dare una svolta alla nostra storia con un matrimonio e un figlio“.

Alberto troverà le risposte ai suoi dubbi e l’augurio di Speranza per lei e Alberto troverà fondamento facendo trionfare l’amore?

