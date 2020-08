Temptation Island un mese dopo: colpo di scena!

Temptation Island regala sempre colpi di scena incredibili, infatti per Alessandro e Sofia le sono cambiate drasticamente in negativo. In che senso? La loro storia d’amore è finita!Si sono separati.

Sebbene la coppia Alessandro e Sofia fosse uscita insieme dal programma, Alessandro ha maturato i suoi dubbi: “Alla base di un rapporto deve esserci rispetto. Quando piangevo e stavo male non sono andato ad abbracciare una delle ragazze, ho abbracciato Lorenzo. Prima del falò volevo lasciarla ma le bugie dette per pulirsi la coscienza non mi piacciono”.

Temptation Island 2020: cosa ha innervosito Alessandro?

Alessandro confesso cosa l’ha reso furibondo: “Mi ha detto che l’ho massacrata mentalmente, che la trascuravo o che la cerco perché non ho alternative oppure perchè non sono capace a stare solo. Ma una persona che ti ama può mai dire certe cose? Non voglio più permettere a nessuno di farmi piangere. Mi dovrà dare il tempo per ragionare e cercare di capire se lei mi ama veramente o no”.

Secondo Sofia alla base di questa rottura c’è la famiglia di Andrea.

Sofia risponde alla domanda di Bisciglia e subito dopo scoppia in lacrime

Filippo Bisciglia chiede a Sofia se ha mai pensato di affrontare la paura che ha, affrontare la famiglia di Alessandro. Lei ammette di averci pensato ma di non aver mai avuto il coraggio: “Sto raccogliendo i cocci del mio cuore, per me è stato massacrante”.

Alessandro sta frequentando la single Beatrice e sicuramente questa dinamica non promette fiori d’arancio per lei con lui, il programma ha stravolto le loro convinzioni!