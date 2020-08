Il tanto atteso falò di confronto fra Antonella e Pietro si è concluso con un bel c’eravamo tanto amati

Temptation Island 2020: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, c’eravamo tanto amati! Purtroppo il reality delle tentazioni per l’Elia e Delle Piane ha portato alla rottura. Entrati nel programma con tanto entusiasmo e sicuri del loro amore Antonella e Pietro non ce l’hanno fatta!

Ieri sera è andata in onda la seconda parte del falò che ha segnato la fine della loro relazione. La causa? Il tradimento di Delle Piane!

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si lasciano

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati. L’Elia durante il falò è rimasta ferma sulla sua decisione nonostante i svariati tentativi di Pietro di farsi perdonare. La nota showgirl ha esordito, nei confronti del fidanzato: “Mi fai schifo!! Ti cancello ovunque sui social…Non ti voglio più. Non sei una persona affidabile. Non mi fido più di te…“. Antonella ha poi continuato:”Dovevi tenerti con le parole e non dovevi andare nello sgabuzzino. Mi hai fatto sentire inutile. Hai detto cose che non dovevano essere dette“.

Temptation Island 2020, Pietro Delle Piane cerca di farsi perdonare

Pietro e Antonella hanno parlato a lungo durante il falò di confronto, falò in cui l’uomo ha cercato in tutti i modi il perdono dalla sua, ormai ex fidanzata. Interrotti poi da Bisciglia a causa della fine del tempo a disposizione, Pietro ha voluto fare un ultimo tentativo: “Mi stai facendo del male…Non so dove andare…A me sembra tutta una follia”. Tentativo purtroppo inutile in quanto l’Elia è stata irremovibile sulla sua decisione.