Seconda puntata molto impegnativa per Annamaria ed Antonio. Durante il falò di Temptation Island lei scoppia in lacrime. Cosa è successo?

Annamaria e Antonio, insieme da due anni e mezzo. Lei dieci anni più grande di lui. Sono entrati a Temptation Island proprio per capire se lei può fidarsi del suo amato Antonio. Delusa ed amareggiata dal comportamento di rapporto quest’ultimo, che si ha stretto con la single Ilaria un rapporto molto “intimo”. La situazione si complica ulteriormente quando la donna ascolta le dichiarazioni fatte dal suo fidanzato Antonio proprio alla single.

Annamaria: “sono entrata da innamorata ma uscirò da sola“

Annamaria, dopo aver visto il suo fidanzato Antonio legarsi moltissimo alla single Ilaria, ascolta delle dichiarazioni di lui che la fanno esplodere. Nel RVM Antonio confessa ad Ilaria: “Non avrei problemi a frequentarmi con te fuori” . La fidanzata, ascoltando queste dichiarazioni esplode affermando di voler lasciare l’isola, convinta poi dalle sue compagne di avventura a restare. Sull’accaduto la donna dichiara: “Gliela faccio finire io la vacanza. Sta facendo una brutta figura. È confuso dice che mi ama ma che siamo opposti merito di meglio…Io devo pensare a me stessa, sono entrata da innamorata ma uscirò da sola“. Decisione presa per Annamaria? Uscirà da sola dal reality?