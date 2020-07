Gemma Galgani su concorrenti Temptation Island 2020

Gemma Galgani, tronista Over di Uomini e Donne, non solo è molto attiva sui social ma ha anche dimostrato un certo interesse per Temptation Island, il suo programma preferito, in quanto si parla solo di sentimenti! D’altraparte come direbbe il presentatore Bisciglia”Il viaggio dei sentimenti continua”

“Quello che più mi piace in assoluto – spiega la Dama di Torino – È che quando una coppia ne esce immune ed affiatata, è doppiamente vincente, perché il loro rapporto è rinforzato, il loro amore ai massimi livelli, la voglia di stare insieme incontenibile”.

La trono over di Uomini e Donne Gemma Galgani innamorata di Temptation Island 2020

Ricordiamo che Gemma Galgani ha in corso una relazione con il giovanissimo Nicola Vivarelli , forse il programma gli è di ispirazione per capire meglio l’atteggiamento di molti uomini fidanzati quando sono da soli ? Magari potrebbe farla riflettere anche sulla sua personalissima storia con Nicola…

Il suo post su Instagram si conclude facendo l’imbocca al lupo a tutti i protagonisti della trasmissione a testimoniare proprio il suo esser fan sfegatata del format televisivo: