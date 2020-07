Puntata attesissima quella di ieri sera di Temptation Island. Fra i telespettatori anche la vincitrice del Grande Fratello 1 Cristina Plevani

Un successo dopo l’altro per Temptation Island. Fra i tanti telespettatori del reality c’era anche la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Cristina Plevani . L’ex gieffina attenta a seguire la puntata non ha resistito ed ha voluto dire la sua postandola su Twitter. Il reality delle tentazioni guadagna ben il 21% di share. Nella sua seconda puntata ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo sino alla fine per la messa in onda del fatidico falò di confronto fra Sofia ed Alessandro. La tensione nella coppia all’inizio del falò carica di delusione è sfociata alla fine in una riappacificazione fra i due.

Temptation Island 7, la Plevani sulla coppia Sofia e Alessandro

Cristina Plevani non ce l’ha fatta a restare in silenzio ed ha postato la sua opinione sulla coppia di Temptation Island composta da Sofia e Alessandro. L’ex gieffina ha infatti twittato: “Sofia la lascerei sola per come parla e urla…Grezza come pochi…“. Ottenendo con questo pensiero la condivisione di molti suoi follower. Di seguito poi Cristina Plevani ha continuato: “Eh niente…Alessandro grande e grosso e sotto i piedi di Sofia…Gli piacciono le cor*a…“. Chiaro il dissenso della Plevani sulla coppia che ha appena abbandonato il reality.