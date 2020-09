Coppie Temptation Island 2020 nomi tentatori e tentatrici

Il reality delle tentazioni, Temptation Island, sta tornando in onda domani 16 settembre 2020 in prima serata su Canale 5

Alessia Marcuzzi torna con Temptation Island domani sera su Canale 5. Temptation Island, il reality spesso apostrofato come il reality delle tentazioni o delle “corna”, sta per tornare in onda. E’ tutto pronto, le coppie sono state separate nei due villaggi ed i tentatori e le tentatrici sono pronti a metter zizzagna fra le coppie.

Al comando del reality Alessia Marcuzzi, che durante la durata dell’avventura si trasformerà in confidente e consigliere per tutti i concorrenti. Sei gli appuntamenti in programma e sei le coppie di concorrenti per questa edizione.

Le coppie che mettono in discussione il loro amore

Il reality delle tentazioni per mettere alla prova il proprio amore sta arrivando. In onda da domani 16 Settembre su Canale 5 in prima serata. Sei le coppie, come affermato nel paragrafo precedente, che hanno deciso di accettare la sfida e mettere la propria relazione sotto i riflettori e a dura, durissima prova:

. Sei le coppie, come affermato nel paragrafo precedente, che hanno deciso di accettare la sfida e mettere la propria relazione sotto i riflettori e a dura, durissima prova: Alberto e Speranza

Anna e Gennaro

Carlotta e Nello

Nadia e Antonio

Serena e Davide

Sofia e Amedeo

Questi i nomi dei concorrenti di Temptation Island Nip.

Due i villaggi all’interno del resort, quello delle fidanzate e quello dei fidanzati, dove i concorrenti del reality passeranno tre settimane sotto le telecamere ventiquattro ore al giorno senza aver nessun tipo di contatto con il mondo esterno. A tenere compagnia ai fidanzati e fidanzate ci saranno loro i single, suddivisi in tentatori e tentatrici.

Nei tentatori e quindi nel villaggio delle donne abbiamo :

: Filippo

Lorenzo

Steve

Mario

Antonio

Alberto

Gianluca

Roberto

Stefano

Ettore

Michael

Coppie Temptation Island 2020 nomi tentatrici