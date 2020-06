Coppie Temptation Island 2020 nomi concorrenti: confermata la prima coppia del programma televisivo di Fascino PGT e Ambra Banijay Italia: ecco di chi si tratta

Coppie Temptation Island Vip svelata la prima coppia – da qualche mese gli appassionati di Temptation Island non attendono altro che le anticipazioni dell’amato programma. Gli autori, soprattutto Maria De Filippi, hanno trascorso gran parte della quarantena buttando giù idee. Adesso, con pochi mesi preavviso, giunge la notizia che il reality condotto da Alessia Marcuzzi, non solo andrà in onda in estate, ma ha già ufficializzato la prima coppia. Ecco di chi si tratta.

Temptation Island Vip 2020: Antonella Elia e Pietro Delle Piane prima coppia confermata

Temptation Island 2020 – Circolavano già alcuni rumors sulla presenza di Antonella Elia e Pietro Delle Piane tra le coppie di Temptation Island Vip. In effetti, la coppia ha fatto molto discutere dopo la recente partecipazione al Grande Fratello Vip. Pertanto, in pochi avrebbero immaginato una scelta del genere. Il rapporto di Antonella e Pietro, infatti, è stato messo a dura prova già durante il precedente reality tra ipotesi di tradimento e minacce di separazione. Eppure, pare che abbiano superato anche questo e si ritengono pronti per una nuova sfida.

Temptation Island 2020: rapporto a rischio a un passo dal matrimonio?

Antonella Elia, raggiungerà senza dubbio il record di partecipazioni ad un reality. Ma è anche vero che questa decisione potrebbe essere decisiva per lei e Pietro Le Piane. I due hanno da poco annunciato le loro nozze dopo l’ultimatum di lui. Cosa accadrà sull’isola popolata da tentatori e tentatrici?

Sicuramente avranno la conferma definitiva dei loro sentimenti. Capiranno di essere fatti l’uno per l’altra o si prevede l’ennesimo matrimonio che andrà a monte? Per scoprirlo bisogna solo attendere l’inizio di Temptation Island Vip e restare incollati allo schermo.