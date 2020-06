Cast Temptation Island Vip: Gennaro Lillio smentisce la partecipazione

Continuano le ricerche per il cast di Temptation Island Vip, ma l’ipotetica partecipazione di Gennaro Lillio era fake news. Cast Temptation Island Vip – da diverse settimane è ormai confermata la notizia che Temptation Vip si farà. Le ipotesi sui concorrenti sono state le più svariate. I nomi che sono stati pronunciati sono innumerevoli e tra questi si è parlato anche di Gennaro Lillio.

Il 29enne, di professione personal trainer, aveva già partecipato a Pechino Express e Grande Fratello 16. Molti sono stati i rumors che lo volevano concorrente del reality estivo di Canale 5. Ma purtroppo le voci non erano vere. Gennaro Lillio non parteciperà.

La smentita di Gennaro Lillio: ennesima fakenews!

La produzione dello show di Maria De Filippi è in pieno fermento, ma il cast resta ancora un punto interrogativo. Molti fan avrebbero voluto rivedere Gennaro in TV nonostante stia continuando ad apparire in vari show. Ma, vista la relazione sentimentale che lo lega a Ema Kovac dopo l’esperienza di Pechino Express, molti avrebbero voluto vedere questa coppia mettere alla prova il loro amore sull’isola.

Però, con dispiacere dei fan Gennaro Lillio ed Ema Kovac non saranno nel cast di Temptation Island Vip. La smentita arriva direttamente dall’interessato: “ennesima fakenews!”

Gennaro attacca i giornalisti

Dopo la falsa notizia della partecipazione al reality, Lillio si scaglia contro i giornalisti accusandoli di diffondere notizie false su di lui. In particolare, lo sportivo si riferisce alla fakenews che lo voleva al centro di una lite con Asia Argento.

“Non sapete fare il vostro lavoro”, esordisce Lillio contro i giornalisti e li accusa: “Pur di fare colpo sul lettore, cambiate parole o inventate titoli osceni. Nell’ultimo anno ho visto una mancanza di professionalità nella stampa e da parte di chi scrive. Cosa che non mi sarei mai aspettato!“.

Adesso una cosa è certa: per il momento Gennaro non si sta preparando per nessuno show. Ma tutti continuano ad avere fretta di conoscere il cast di Temptation Island Vip. Su chi punteranno adesso che Lillio ha smentito?