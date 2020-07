Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo: il Lenticchio di Temptation Island, dopo aver sconfitto il tumore non vuole più fare i controlli.

Antonella Fiordelisi parla del suo compagno, Francesco Chiofalo. Come tutti sappiamo, dopo il reality ha dovuto affrontare una delle battaglie e delle prove più dure che la vita a volte ci pone davanti, un cancro al cervello. Chiofalo è riuscito a vincere la sua guerra ed a sconfiggere la malattia, ora però si rifiuta di restare sotto controllo medico come previsto dal protocollo in queste situazioni. A parlare è la compagna Antonella.

Antonella Fiordelisi su Chiofalo: “Non vuoi più fare i controlli“



La relazione tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo sembra giunta ad un punto di svolta. Chiofalo (ex concorrente di Temptation Island) avrebbe chiesto alla Fiordelisi di trasferirsi a Roma e convivere con lui. La Fiordelisi, schermitrice salernitana, ha risposto alla richiesta del fidanzato con un lettera pubblicata dal settimanale Dipiù (lo stesso in cui Chiofalo chiese alla fidanzata di andare a convivere). Nella lettera appena citata la schermitrice accetta la convivenza con un periodo di prova ponendo però delle condizioni sulla stessa, e dichiara: “Non vuoi più fare i controlli e non segui le terapie che ti danno i dottori. Io accetterò di vivere con te solo se prometti di non trascurare la tua salute. Su questo non transigo…Devi smettere di fumare. Il fumo fa male alla tua salute, anche tenendo conto del tumore che hai avuto, e il fumo passivo fa male anche a me“. Riuscirà la coppia a trovare un accordo?