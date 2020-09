Temptation Island, Anna Boschetti e Andrea Battistelli resistono e continuano a volersi bene

Temptation Island news. Sembra proprio che la 37enne romana, che di lavoro fa la parrucchiera, voglia mettersi finalmente il passato alle spalle. I due, nonostante l’incredibile fase di Temptation Island, non sembrano essersi allontanati durante l’estate.

Ad agosto 2020 Andrea le aveva fatto una vera e propria dichiarazione d’amore.

Temptation Island: Anna e Andrea stanno ancora insieme

Anna e Andrea resistono dopo le tentazioni a Temptation Island 2020

Ricordiamo che Anna era entrata nel villaggio di Canale 5 con la speranza di convincere il suo fidanzato Andrea a fare il grande passo: avere un figlio. Prima di conoscere Andrea ha avuto una storia molto importante, da cui sono nate due splendide bambine, Matilde e Giordana.

Pur di riuscire nel suo intento, Anna Boschetti ha iniziato – provocatoriamente – a cedere man mano al corteggiamento del tentatore Carlo Siano. Il suo obiettivo era far ingelosire Andrea Battistelli, in modo da fargli capire quanto lei contasse davvero per lui. Un piano però che non è piaciuto ai tanti telespettatori del programma, che hanno subissato di critiche la giovane durante la messa in onda.

Anna scrive quanto segue: “La vita è una sola, fa quello che ti rende felice e fallo con chi ti fa sorridere. #Fairumore”. Di sicuro l’immagine che è emersa di lei, non è stata tra le migliori, ma come si dice “in amore e in guerra” tutto è concesso, non è vero? Chissà cos’altro accadrà in futuro!