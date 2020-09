Tale e Quale Show, Carolina Rey interpreta Arisa Tale e Quale

Carolina Rey, concorrente di Tale e Quale Show, per questo secondo appuntamento ha interpretato Arisa, Tale e Quale. Conduttrice Tv, classe 1991 è stata volto ufficiale di RaiGulp, Carolina debutta a Roma in teatro con Romeo e Giulietta appena dodicenne. Da questo momento in poi la sua carriera decolla, nel suo curriculum vanta svariate conduzioni come quella del talk show per ragazzi in Rai nel 2014 La TV Ribelle.

Sentimentalmente legata al produttore televisivo Roberto Cipullo dal quale nel 2018 ha avuto un figlio Filippo.

Tale e Quale Show: Carolina Rey interpreta Arisa

Amatissima e seguitissima sui social con ben 58.8 mila follower al seguito, Carolina Rey, condivide con i suoi fan momenti di vita privata e lavorativa. Poco meno di una settimana fa infatti il post dedicato al piccolo Filippo, il figlio, dove Carolina pubblica una serie foto del bambino per ricordare la sua nascita.

In didascalia ” 2 anni fa a quest’ora….Auguri vita mia”. Subito tempestato di commenti e like il post ha conquistato tutta l’attenzione e l’affetto dei suoi fan e del popolo del web. Sempre sul suo profilo Instagram, Carolina, condivide la scelta del personaggio scelto per stasera a Tale e Quale Show: Arisa. In didascalia: “AIUTO. Siate buoni. “. Centinaia i like ed i commenti fra i quali leggiamo:” Sarà un successo”