Ospiti Domenica In puntata 8 marzo: Barbara Bouchet, Gessica Notaro, Patrizia Mirigliani, Massimo Ghini

Anticipazioni tv Domenica In ospiti puntata domenica 8 marzo in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma alle 14 e condotta da Mara Venier. La trasmissione si svolgerà senza pubblico in studio, come tutti gli altri programmi Rai. In apertura, un talk dedicato alle tante mamme e ai genitori che si trovano ad affrontare la gestione dei figli a casa a seguito della decisione di chiudere le scuole fino al 15 marzo per l’emergenza Coronavirus. Ne parleranno in studio alcuni ospiti ed opinionisti.

Mara Venier ospiti puntata 8 marzo 2020

Mara Venier intervista a Barbara Bouchet Domenica In puntata 8 marzo 2020

Barbara Bouchet ospite Domenica In puntata 8 marzo – Attrice tedesca, icona della commedia sensual anni ’70. La Bouchet si racconterà in una ampia intervista tra carriera e vita privata. Gessica Notaro, ex Miss Romagna nel 2007, confesserà la sua odissea vissuta a seguito dell’aggressione subita nel 2017. Il suo ex compagno la sfregiò con l’acido. Si esibirà poi con Antonio Maggio, cantando il brano “La faccia e il cuore”.

Patrizia Mirigliani ospite a Domenica In anticipazioni tv

La figlia dello storico ‘patron’ del Concorso Nazionale Miss Italia Enzo Mirigliani, racconterà la sua dolorosa vicenda, a seguito della denuncia del figlio, per problemi legati all’uso di sostanze stupefacenti. Massimo Ghini, ospite a Domenica In puntata 8 marzo, interverrà in studio. L’attore presenterà il suo ultimo film “La volta buona” al cinema dal 12 marzo. Regia di Vincenzo Marra. Nel cast Max Tortora, Ramiro Garcia, Francesco Montanari e Gioia Spaziani.

Festa delle Donne 2020 Domenica In Enzo Gragnaniello dedica a tutte le donne un brano indimenticabile

In occasione della giornata della festa delle donne 2020, Enzo Gragnaniello ospite puntata 8 marzo Domenica In, dedicherà a tutte le donne il suo brano “Donna”. La canzone divenne un grande successo nel 1989, grazie all’indimenticabile interpretazione di Mia Martini.