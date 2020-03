ASCOLTI TV SHARE E DATI AUDITEL IERI SERA 29 febbraio

C’è posta per te ASCOLTI TV SHARE E DATI AUDITEL IERI SERA incassa un’altra vittoria di share. Ascolti con il botto. “C’è posta per te” è stato seguito da 6 milioni 143 mila telespettatori pari ad una share del 30.10%. Su Rai Uno “Una storia da cantare” con Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, con la puntata dedicata ad Adriano Celentano, è stata vista da 3 milioni 274 mila telespettatori, con uno share del 15.8 per cento.

Dati auditel di ieri – Già la scorsa settimana Rai Uno, con la puntata dedicata a Mina, soccombeva ai colpi di share della guerriera Maria De Filippi. Per questo motivo, Stefano Coletta, direttore della Rai, ha pensato di correre ai ripari. Ha infatti cambiato in corso d’opera il protagonista della puntata. Anziché, Pino Daniele, nello sgomento dei telespettatori e dei fan del compianto musicista napoletano, è andato in scena Adriano Celentano. Reduce anch’egli da un cocente flop, quello di Adrian.

C’è posta per te Ascolti tv sabato 29 febbraio 2020

Ascolti e Dati auditel di ieri – Ritenendo che una puntata dedicata al Molleggiato richiamasse più pubblico, rispetto a un omaggio a Pino Daniele, Coletta ha pensato di privilegiare Celentano. Purtroppo la sua scelta non ha funzionato. Maria De Filippi ha fatto di nuovo centro: con Belen e Stefano De Martino si è aggiudicata l’ennesima vittoria degli ascolti del sabato sera.