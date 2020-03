ASCOLTI TV SHARE E DATI AUDITEL IERI SERA 1 MARZO

Live Non è la D’Urso ASCOLTI TV SHARE E DATI AUDITEL IERI SERA. Ascolti con il botto. Ascolti tv 1 marzo 2020. La Vita Promessa batte Live Non è la D’Urso. La seconda edizione della fiction, in onda su Rai Uno continua a sbaragliare la concorrenza aggiudicandosi gli ascolti tv della prima serata. La Vita Promessa ha tenuto incollati davanti allo schermo ben 4.582.000 telespettatori, registrando il 19.3% di share. Live non è la D’Urso ha registrato 2.601.000 telespettatori, con il 14.8% di share. La fiction di mamma Rai, che il prossimo 8 marzo vedrà andare in onda la terza e ultima puntata della miniserie con Francesco Arca, continua a conquistare il pubblico.

Live non è la D’Urso ascolti in crescita, Domenica Live in day time record stagionale

Il programma condotto da Barbara D’Urso, nel corso delle oltre quattro ore di diretta senza pubblico, ha toccato picchi di quasi 4.000.000 spettatori, con il 30.51% di share. Ottimo riscontro anche sul pubblico femminile con il 30.10% di share tra le 20-24enni. Sul fronte social, l’hashtag ufficiale del programma #noneladurso è stato primo in tendenza su Twitter durante la trasmissione.

In day-time, record stagionale per “Domenica Live”, leader assoluto della sua fascia con 2.645.000 spettatori totali e il 14.33% di share. Il contenitore pomeridiano di Videonews ha sfiorato picchi di 3.000.000 di spettatori e il 16% di share.