Pamela Prati a Domenica In: a due anni dallo scandalo la showgirl si racconta con le lacrime agli occhi

Pamela Prati ha scelto il salotto di Domenica In rispetto a quello di Mediaset per rivelare la sua verità. Quasi due anni dopo lo scandalo di Mark Caltagirone, la showgirl chiede pubblicamente scusa al pubblico e si racconta davanti a Mara Venier. Non mancano i momenti di tensione e i momenti di dolore durante lo sfogo di Pamela Prati a Domenica In.

Ciò che fa capire l’ex primadonna del Bagaglino è il suo desiderio di lasciarsi alle spalle le brutte vicende una volta per tutte. Tuttavia, Mara Venier, pur mostrando la sua solidarietà, non riesce a nascondere un la rabbia.

Il pianto in diretta di Pamela Prati a Domenica In

Pamela Prati piange a Domenica In: la showgirl in lacrime si racconta così

Per un attimo, la tensione sembra invadere il salotto di Domenica In non-appena è stata riesumata la brutta vicenda tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Tutti ricordiamo chiaramente che la showgirl, circa due anni fa è stata al centro di uno scandalo. Anzi, aveva dichiarato di aver finalmente trovato la sua anima gemella in un imprenditore di nome Mark Caltagirone.

Ma, dopo aver annunciato le nozze, un’inchiesta giornalistica scoprì che era tutto falso, compromettendo, quindi, l’immagine di Pamela Prati. A tal proposito, la stessa Mara Venier, sentendosi presa in giro, volle cancellare un’intervista con la showgirl.

Oggi, Pamela Prati chiede scusa e dichiara di essere stata plagiata e raggirata: “Ero convinta che fossero figli adottati da Mark Caltagirone, non ho messo in mezzo i bambini. Non lo potrei mai fare”. Mara Venier è comprensiva nei suoi confronti, ma si vede costretta ad esternare il suo dissenso: “Mi fai tenerezza… e poi ti menerei”.

La Prati: “Dopo quello che è successo ho deciso di raccontarmi”

La showgirl ha scelto lo studio di Domenica In anche per parlare del suo libro “Come una Carezza”. Come afferma la Prati: “Dopo quello che è successo ho deciso di raccontarmi totalmente”. A riguardo, Mara Venier fa una domanda che fa scoppiare in lacrime la Prati: “Nel libro dici che vi chiamavano ba***ne. Perché?”.

La showgirl si spiega che la madre, dopo essere rimasta vedova molto giovane, conobbe il padre di Pamela ed ebbe altri figli. Ma non essendo sposati, non erano visti di buon occhio di conseguenza, neanche i bambini

Domenica In, Pamela Prati: “Era l’amore più grande che io potessi avere dalla vita”

Questo provoca il pianto di Pamela Prati. La morte della madre infatti resta per lei un nervo scoperto. Ha sofferto molto per la sua perdita e la ricorda così: “Era l’amore più grande che io potessi avere dalla vita. Sono stata legatissima e lo sono tutt’ora. Era la mia bambina, mi sono presa cura di lei fino all’ultimo, ma lei è sempre qui con me”.