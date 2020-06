La verità sull’inciucio per fare fuori la più amata dagli italiani, l’Indiscrezione: ecco chi tenta di incastrare Lorella Cuccarini tagliandola fuori da «La vita in Diretta»

News Tv – «La vita in Diretta»: chi ha incastrato Lorella Cuccarini? Non dobbiamo allontanarci molto. Come saprete senz’altro da molti giorni circola la notizia riguardante la conduttrice televisiva de La Vita In Diretta. Secondo alcune voci di corridoio, la Cuccarini starebbe rischiando di essere licenziata dal programma televisivo di casa Rai, il caso vuole che non vale per il suo collega il co-conduttore Alberto Matano. Qualcosa non torna.

Addirittura, pare che l’ex mezzo busto, nella prossima stagione, non venga affiancato da nessuna sostituta, in quanto aspiri alla conduzione singola. Tutto ciò è scorretto! Chi c’è dietro l’allontanamento della più amata dagli italiani? Che sia proprio il collega Alberto Matano a tramare alle spalle di Lorella dopo averlo portato al successo?

E’ proprio Alberto Matano che vuole liberarsi di Lorella Cuccarini?

«La vita in Diretta» Lorella Cuccarini licenziata con il bacio di Giuda?

News Tv – E’ Alberto Matano che vuole liberarsi di Lorella Cuccarini? Sembra assurdo, ma tutto ciò accade sotto gli occhi socchiusi di mamma Rai e dei telespettatori che inconsapevoli stanno assistendo ad una sgomitata davvero sgradevole. A voler vedere Lorella Cuccarini licenziata sembra essere proprio il suo collega Alberto Matano. Egli non la vuole più accanto a sé in quanto si è sentito messo in ombra dalla fama di Lorella. Ma perchè Matano farebbe questo se gli ascolti deludenti degli ultimi anni erano stati risollevati in coppia?

La Rai fa orecchio da mercante sullo share tv raggiunto con Lorella Cuccarini dopo anni deludenti de La Vita in Diretta

News Tv – La Rai fa orecchio da mercante sullo share tv raggiunto con Lorella Cuccarini al timone de La Vita in Diretta. La domanda è semplice: Alberto Matano senza la luce riflessa di Lorella Cuccarini avrebbe ottenuto lo stesso successo? Dunque il motivo sembra stare proprio in un aspetto della concorrenza con Pomeriggio 5.

A tal proposito non si è fatto altro che parlare della rivalità Cuccarini vs D’Urso (non Cuccarini-Matano vs D’Urso). Come se non bastasse, Maurizio Costanzo a proposito del successo del talk show pomeridiano di Rai 1, si è complimentato proprio con Lorella Cuccarini.

Tutto ciò deve aver infastidito e non poco il co-conduttore de La Vita in Diretta. Sarebbe proprio l’ex mezzo busto, quindi, a volersi liberare di Lorella Cuccarini?

Il volo pindarico di Alberto Matano in quattro righe

News Tv – Stando alle indiscrezioni, Alberto Matano ambisce ad una carriera “alla Giletti”. Cioè che partendo dai servizi di cronaca è passato a programmi tutti suoi (vedi l’Arena). Oppure “alla Sposini” (che ha condotto La Vita In Diretta da solo). Attenzione, parliamo di pezzi da 90. Tutti questi elementi fanno pensare che il collega di Lorella voglia liberarsi di lei, sarà davvero così, vedremo?

Fatto sta che per la conduttrice, ad oggi, non si prospetta un futuro roseo. Infatti, a differenza delle altre colleghe che stanno lasciando le loro trasmissioni per essere ricollocate su altre reti, la Cuccarini molto probabilmente sarà lasciata in panchina. Perché una conduttrice che vanta successi in carriera dovrebbe meritare questa gomitata?