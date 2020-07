Il prete Don Alberto Ravagnani, seguitissimo youtuber, sarebbe un potenziale concorrente del Grande Fratello. Ecco cosa dichiara

Chi è Alberto Ravagnani? E perché è così famoso? Si tratta di un prete youtuber che, secondo i media, potrebbe essere uno dei concorrenti di Grande Fratello. Il parroco 26enne nato in Brianza è diventato seguitissimo sui social durante il lockdown.

Egli si serviva soprattutto di YouTube per comunicare con i giovani del suo Oratorio San Michele Arcangelo di Busto Arsizio, ma i suoi video a tema fede e preghiera sono diventati virali. Tanto da far pensare ad una sua partecipazione al reality. Verità o no? Ecco cosa ha dichiarato Don Alberto Ravagnani.

Don Ravagnani: “Vincerei di sicuro”

Stando aalle voci di corridoio che stanno riempiendo media e social, al provino per il Grande Fratello si sarebbe presentato un parroco. Vista la fama di Don Alberto Ravagnani, si è pensato subito a lui. Ma ecco che arriva tempestivamente la sua dichiarazione. “Vincerei di sicuro. A mani basse“, dice Don Alberto a metà tra il serio e il faceto, ma prosegue così: “si immagina che audience, con un prete dentro la casa? Quel prete, però, non sarò io“. Dobbiamo qui di pensare ad una fake news.

La risposta secca e diretta del parroco

Ennesima fake news sul cast del reality di Canale 5 dopo quella circolata alcuni anni fa sulla partecipazione di un altro religioso a L’Isola Dei Famosi. Non ci sarà alcun prete concorrente al Grande Fratello. A riguardo, Don Ravagnani (noto anche per il suo dibattito in diretta con Fedez) ha espresso il suo parere: “Vero è che a Gesù piaceva entrare in ogni tipo di casa, incontrava chiunque, ogni genere di persona. Ma il Vangelo è autenticità e libertà. Lì c’è solo un copione da recitare“.