Grande Fratello ultima ora: la nuova edizione 4 del reality show Grande Fratello VIP più famoso d’Italia vede come concorrenti 2 galli nello pollaio: Sossio Aruta contro Antonio Zequila

Grande Fratello VIP: ultime notizie dal GFVIP 4. Tra l’attore Antonio Zequila e l’ex calciatore Sossio Aruta non corre buon sangue. E’ arrivato un nuovo confronto sulla leadership in Casa del Grande Fratello VIP. Sossio contro Zequila: si tirano le fila al GFVIP 4 è giunto al capolinea il noto “volemose bene”. La nuova edizione del reality show più famoso d’Italia vede protagonisti il Re Leone Sossio Aruta, e Antonio Zequila attore, ma di professione fino a poco fa: tombeur de femme.

Sta di fatto che uno dei due è di troppo…!! 2 galli nello stesso pollaio non possono coesistere. Tra nomi noti e qualche stella, (vedi Valeria Marini contro Antonella Elia), la sfida per rimanere al Grande Fratello VIP inizia a farsi difficile anche tra i 2 Galli.

Sono loro i protagonisti: Sossio Aruta calciatore, contro Antonio Zequila attore e personaggio televisivo che si contendono la leadership al Grande Fratello

Ultime dal Grande Fratello

GFVIP ultime notizie: sembrava un Grande Fratello VIP giunto ai titoli di coda. L’uscita anticipata per il lutto del suocero della conduttrice televisiva Adriana Volpe, ha rivoluzionato le strategie dei concorrenti. Attualmente, o meglio ad oggi, nella casa del Grande Fratello Vip, vige la rivalità tra Antonio Zequila e Sossio Aruta (già finalista), nella continua contesa non alla leadership, ma l’accesso alla finale dell’attore italiano.

Grande Fratello ultime notizie da Sossio vs Zequila

Grande Fratello ultima ora: il Re Leone si sta preparando la strada che lo vedrebbe addirittura protagonista alla Finale dell’8 marzo 2020. Qual è il modo migliore? Attaccare Antonio Zequila e tentare di non farlo arrivare sul podio dei 4 finalisti. E’ lui, è Zequila il concorrente da eliminare.

I fatti al GFVIP, Zequila: ” Sono un aquila reale…”

Grande Fratello Vip: E’ accaduto ieri sera durante la preparazione della cena. Presenti alla contesa Andrea Denver (prezzemolo) Sossio Aruta Prepara la cena e l’uscita poco felice dell’attore provoca la reazione del Re Leone. L’attore pensava di trovare terreno fertile e provoca Sossio innescando la bomba, Zequila: “Poi non capisco perché tu abbia identificato me come capo branco. Non potrebbe essere lui…” si riferisce a Denver.

Grande Fratello ultime notizie: Zequila non tollera Sossio e ne esce con penne spezzate

GFVIP News: L’ex calciatore non sbaglia il rigore e replica: “Quando sono arrivato un mese fa, eri tu che ti vantavi di essere il leader! Chi si pavoneggiava eri tu”. Zequila ferito nell’orgoglio, replica: “Mai detto una cosa del genere. Mai ho pavoneggiato!! Io sono un’aquila è diverso, le aquile volano, i pavoni si pavoneggiano… Sono un aquila reale”

Zequila va sotto stress e non tollera affatto l’atteggiamento di Sossio Aruta che con lo sguardo la dice tutta… e tronca la conversazione. A l’attore non resta che raccogliere le penne e volare verso altri orizzonti.