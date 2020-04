Anticipazioni, Grande Fratello Vip finale a sorpresa con sei finalisti

Finale Grande Fratello Vip: anticipazioni e le ultime notizie, e le novità sulla Finale Grande Fratello Vip 2020. Come ha rivelato Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata, la finale del Grande Fratello Vip sarà a sei concorrenti, e non più a 5 come accadeva nelle precedenti edizioni. Le anticipazioni sull’ultimo appuntamento della quarta edizione del reality show Grande Fratello. A condurre la diciannovesima puntata è Alfonso Signorini. La finale va in onda in chiaro, mercoledì 8 aprile 2020, su Canale5 alle 21:30.

Grande Fratello Vip finale – Alfonso Signorini ha annunciato che ci sarà in collegamento anche Wanda Nara. Assente per le motivazioni di cui tutti siamo a conoscenza. Di conseguenza, il pubblico in studio sarà assente. Mentre, i concorrenti eliminati, saranno presenti, ma in collegamento da casa con i vari device, app, ecc

Cosa comporta un concorrente in più nella finale del Grande Fratello Vip? I concorrenti finalisti sono: Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro. A loro si aggiungeranno i due (su 3) vip più votati al tele-voto settimanale e sono: Antonella Elia, Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver. Questa è la finale a sei. La vittoria sarà decretata dal tele-voto flash e nomination a eliminazione diretta.