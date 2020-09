Mercato Roma: Cavani sceglie Roma, con Dzeko per un attacco stellare?

Le ultime notizie di Calciomercato Roma. Cavani Roma. La trattativa con il Napoli sembra essere naufragata definitivamente. Si è conclusa dunque la telenovella per Milik, ancora alle prese con i problemi con il presidente partenopeo De Laurentiis. Mentre la carriera della punta bosniaca, Edin Dzeko, sembrerebbe non essere destinata a concludersi nella capitale, visto l’interesse dell’Atletico Madrid, che dopo aver ceduto Morata alla Juventus, cercano una punta di sicuro rendimento.

A Dan Friedkin si è spalancato un portone nel calciomercato estivo, o meglio, una vera e propria svolta, a partire da Cavani, passando per Massimiliano Allegri. Ovviamente se Dzeko partisse, Fonseca rimarrebbe incollato alla panchina giallorossa. Qual’ora Friedkin volesse, Allegri è dietro la porta, di conseguenza Dzeko rimarrebbe a Roma. Questo è lo scenario che potrebbe aprirsi in casa Roma.

Calciomercato Roma. Dunque in casa giallorossa si è riaffacciato Edison Cavani, che è rimasto in finestra ad osservare la trattativa tra Roma e Napoli, andata a finire come noto. Sfumato dunque il trasferimento di Milk alla Roma, la punta Uruguaya senza indugiare si è fatto avanti nuovamente e dalle parti di Trigoria.

Dunque con grande sorpresa di tutti torna nel calciomercato estivo della Roma il nome di Edinson Cavani, che per l’attacco della Roma, specialmente dopo la figuraccia di Verona sarebbe perfetto.

Cavani Roma. Calciomercato Roma. Il trasferimento di Cavani al Benfica sembrava essere cosa fatta, anzì il popolo giallorosso ci aveva messo una pietra sopra, ma adesso l’uruguaiano sta valutando altre opzioni: la Roma in primis. L’ostacolo per Dan Friedkin potrebbe essere l’ingaggio, d’altra parte però, più il tempo passa e più rischia di restare senza casacca. Dunque, le cifre richieste da Cavani 7/8 mln a stagione, potrebbero scendere.

La trattativa, qual’ora dalle parti di Trigoria fossero interessati ad uno sforzo economico, potrebbe concludersi verso la chiusura della sessione estiva di Calciomercato Roma.