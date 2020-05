Lo stilista irriverente Giovanni Ciacci co-conduttore di Vite da copertina attacca duramente le influencer di Instagram

Lo stylist Giovanni Ciacci, dopo aver acquisito successo grazie al programma televisivo di RAI 2 Detto Fatto, da poco più di un anno è opinionista del programma di Canale 5 Non è la D’Urso, inoltre, è anche co-conduttore insieme a Elenoire Casalengo di Vite da copertina. A conferire prestigio al personaggio è il suo modo di esprimersi, i suoi fan su Instagram lo adorano: “Gió Gió, ma come si fa a non seguirti? Sei pungente ma simpatico, irriverente ma educatissimo, ironico ma affettuoso”.

Tuttavia, anche ad un personaggio paziente come Giovanni Ciacci è concesso perdere la pazienza. Infatti, durante una puntata di Live – Non è la D’Urso, il famoso costumista si è spinto un po’ oltre a seguito di alcune uscite a dir poco discutibili di alcune influencer.

Ciacci duro contro le Influencer di Instagram: “Io per 80 mila euro nemmeno mi alzo al mattino…”

Giovanni Ciacci

Ciò che ha fatto perdere la pazienza a Giovanni Ciacci è stata la risposta che ha dato Chiara Biasi durante uno scherzo organizzatole da Le Iene. L’influencer avrebbe risposto così ad un’ipotetica proposta di lavoro: “Io per 80 mila euro nemmeno mi alzo al mattino e mi pettino i capelli”. Ad appoggiare la Biasi c’è la collega Taylor Mega, la quale afferma che bisogna saper scegliere a chi prestare la propria immagine.

L’affermazione ha fatto infuriare Ciacci: secondo lui chi si fa fotografare con il lato b di fuori non dovrebbe parlare di Immagine. Inoltre ha aggiunto che il comportamento della Biasi è offensivo nei confronti di attori e attrici professionisti che in questo momento si trovano economicamente in difficoltà.

Giovanni Ciacci tuona contro Chiara Biasi e Taylor Mega

Successivamente, Eleonoire Casalengo ha fornito un chiarimento riguardante la frase di Chiara Biasi. Secondo la conduttrice, l’influencer intendeva dire che non avrebbe comunque mai accettato quel tipo di collaborazione. Ma Giovanni Ciacci è restato irremovibile sulla sua opinione e ha continuato ad insistere sulla collega Taylor Mega in seguito alla sua affermazione: “Fare l’influencer è stressante”.

Quest’ultima frase ha fatto letteralmente perdere la testa a Gió Gió, il quale, durante un’intervista rilasciata per Superguidatv.it, non si è guardato dal dare delle ignoranti alle influencer. Giovanni Ciacci, che di intrattenimento se ne intende, ha affermato che tali inuencer non sarebbero in grado di fare intrattenimento, non essendo del mestiere. Inoltre ha precisato che fare spettacolo richiede studio.

Il duro attacco continua così: “Non è che se mostri le te**e e il c*lo e hai 2 milioni di follower tu sappia davvero raccontare qualcosa di interessante per gli altri, oltretutto di solito i 2 milioni di follower sono comperati. Se mostri le te**e e il c*lo o gli addominali, come fanno i maschietti su Tik Tok, e non fai altro, non mi racconti nulla”.

“Tutte queste che escono dal giorno alla notte, che si credono influencer con 75 mila follower comperati…”

Giovanni Ciacci è amato dal pubblico anche perché sa sempre quello che dice e sa quando è il caso di arrabbiarsi. A tal proposito, durante la stessa intervista, ha deciso di andare fino in fondo all’argomento tirando fuori anche il discorso delle dirette social: “tutte queste che escono dal giorno alla notte, che si credono influencer con 75 mila follower comperati, tra l’altro, e fanno le dirette e hanno 5 persone, dove vogliono andare?” e aggiunge: “Farebbero meglio a star zitte perché: non conoscono l’italiano, dicono castronerie e soprattutto perché non raccontano nulla. Sembrano tutti dei poveri scappati di casa ! E’ una vergogna!”

Giovanni Ciacci esalta l’altruismo di Chiara Ferragni e Fedez

Tuttavia, Giovanni Ciacci sa benissimo che non bisogna fare di tutta l’erba un fascio. Infatti ha approfittato dell’occasione per paragonare il comportamento delle influencer che lui attacca con il comportamento di Chiara Ferragni e Fedez: “Hanno continuato a fare il loro lavoro mettendo il loro mondo a disposizione di quello che stava succedendo”. Lo stylist si riferisce chiaramente al loro impegno messo a disposizione delle famiglie bisognose di Milano con la consegna dei pacchi spesa.

Giovanni Ciacci non accetta le cadute di stile… specie se Influencer

Ciò che è facilmente deducibile è che Giovanni Ciacci non avrebbe mai lanciato un attacco e lasciarlo li. Ma ha dimostrato ancora una volta che, anche quando deve seriamente arrabbiarsi, non può e non sa permettersi cadute di stile. Durante l’intervento ha saputo essere cattivo e allo stesso tempo costruttivo nel far valere le sue motivazioni e lo ha dimostrato confrontando due situazioni.

Pur avendo uno stile pungente e nella maggior parte dei casi aggressivo, raramente qualcuno riesce a criticarlo senza uscirne sconfitto perché, quando lo stylist costruisce le sue opinioni, padroneggia l’argomento. Non va dimenticato il fatto che Gió Gió ha vestito star internazionali ed è il costumista degli eventi più importanti del mondo, insomma, qualcuno che di spettacolo ne sa molto di più di qualcun altro, può quindi permettersi di utilizzare quel suo tono urlante perché sa urlare con educazione, con la certezza che non cadrà mai nel trash.