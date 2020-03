Antonella Arpa cosplayer: ecco chi è la Manga di Avanti un Altro

Chi è la Manga di Avanti un Altro? Si chiama Antonella Arpa, è una cosplayer italiana e interpreta uno dei personaggi nel salottino del Minimondo. L’eccentrica Manga pone quesiti ai concorrenti riguardo l’universo nipponico dei fumetti. Scopriamo tutti i segreti di Antonella Arpa, dalla passione per i fumetti al suo lavoro di cosplayer ad Avanti un Altro!.

Antonella Arpa, in arte Himorta, è una giovane 29enne originaria di Salerno, tra le cosplayer più famose d’Italia. La sua passione per i fumetti e i manga nasce all’età di 5 anni con la lettura di Topolino. A 7 anni le viene regalato il volume 1 di Dragon Ball e da quel momento non smette più di leggerli e di appassionarsi a quel mondo. Muove i primi passi nel mondo del cosplay nel 2015 e arriva a presentare numerosi eventi comics in Italia, ricoprendo anche il ruolo di giurata.

Presentatrice di concerti legati al mondo cartoon, nel 2018 Antonella Arpa diventa un volto noto dello spettacolo televisivo italiano, quando entra nel cast di Avanti un altro!, il programma quiz di intrattenimento condotto da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti su Canale 5. Nel 2019 decide di intraprendere la carriera da Dj, creando numerosi mashup, all’interno del suo dj set, interamente esibito in cosplay, che uniscono il mondo delle sigle cartoon e delle serie tv a quello dell’edm.

La manga di Avanti un Altro, fidanzato, vita privata

Non si hanno molte notizie sulla vita privata della giovane cosplayer. Ciò che è noto è che la manga di Avanti un altro è una grande appassionata di calcio e tifosa del Napoli, di sport che pratica regolarmente. Non è chiaro se abbia un fidanzato o se sia single, per via della grande riservatezza della ragazza, che preferisce mantenere separati vita professionale e privata.