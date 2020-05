Manca davvero poco all’inizio del nuovo programma televisivo di Carlo Conti « Top Ten » vediamo le anticipazioni gli ospiti vip e la data d’inizio

Gossip tv – Quando inizia «Top Ten» di Carlo Conti? Anticipazioni, ospiti, concorrenti e data. Imminente l’inizio della nuova trasmissione di Carlo Conti su Rai 1 «Top Ten». Il noto conduttore si prepara anche ad un altro importante evento. Il 9 giugno Conti sarà in diretta da Assisi per il consueto appuntamento con “Con il Cuore – Nel Nome di Francesco”. Il conduttore non sarà da solo sul palco, quest’anno a fargli compagnia ci sarà anche Gianni Morandi.

La consueta raccolta fondi del programma benefico in diretta da Assisi, “Nel Nome di Francesco” quest’anno devolverà la propria raccolta fondi ai “Nuovi poveri creati dal Coronavirus” come dichiarato da Carlo Conti oltre che alle missioni francescane sparse nel mondo per aiutare le popolazioni più bisognose come di consueto. Le prime anticipazioni sul programma televisivo.

Quando inizia « Top Ten » di Carlo Conti? Anticipazioni, ospiti e data d’inizio

Gossip tv – Dopo la sospensione dei programmi a causa del Coronavirus, Carlo Conti è pronto a scendere in campo con il suo nuovo programma. Ecco le anticipazioni e la data di quando inizia il programma televisivo: inizia il 12 giugno 2020. Sei gli ospiti in studio che saranno divisi in due squadre. I concorrenti tutti personaggi vip, si sfideranno cercando di indovinare le posizioni di tante classifiche su argomenti diversi.

Le anticipazioni di Top Ten su Rai1

Gli appuntamenti di Top Ten saranno quattro e andranno in onda il venerdì sera su Rai1 e termineranno il 3 di luglio 2020. Vediamo le modalità del gioco televisivo esempio di classifiche proposte nel programma: le dieci macchine più vendute. I dieci brani più venduti in un determinato anno. Questo in linea di massima è quello che vedremo da Carlo Conti il venerdì sera su Rai1.