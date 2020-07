“L’Italia è pronta per vedere una trans?” Queste le parole che attaccano Vittoria Schisano, possibile concorrente di Ballando Con Le Stelle

Vittoria Schisano è un volto noto a molti film partenopei, tuttavia, prima di diventare Vittoria, si chiamava Giuseppe, la Vip in questione, a tal proposito, è stata attaccata dai media in vista della sua possibile partecipazione a Ballando Con Le Stelle.

Il talent show di Milly Carlucci aveva già diviso in due pubblico e media durante l’edizione del 2018, quando per la prima volta la TV vide due uomini danzare insieme. Fu il caso di Giovanni Ciacci, concorrente insieme al maestro Raimondo Todaro. Tutti ricordano che la critica fu spietata, quest’anno cosa succederà a Vittoria Schisano a Ballando Con Le Stelle?

La risposta di Fabio Canino mette a tacere tutte le provocazioni

“Ci sarà la transessuale Vittoria Schisano, l’Italia è pronta?” Queste le parole provocatorie di Ilaria Ravarino, giornalista de Il Messsaggero a Fabio Canino, storico giudice del talent. La risposta dell’attore arriva prontamente, a difesa dell’attrice, e mette tutti a tacere: “Metterà in discussione molti paletti. Ci saranno uomini che davanti alle mogli diranno che gli fa schifo e poi andranno a cercare di nascosto la foto su internet. L’Italia è lenta e Ballando è il programma più avanti della TV“.

Ci sarebbe anche da dire che la giornalista autrice di tali espressioni non sembra essere molto informata sullo show di Rai 1. Infatti, Vittoria Schisano non sarebbe la prima transgender a partecipare a Ballando Con Le Stelle. L’edizione del 2013 aveva visto la partecipazione di Lea T, la modella che si classificò quarta in coppia con Simone Di Pasquale e che prima si chiamava Leandro.

Vittoria Schisano indignata risponde su Twitter

Le osservazioni della giornalista Ilaria Ravarino giungono anche alle orecchie della diretta interessata. Non solo, il caso esplode anche su Twitter. Infatti, di contro, il giornalista di Panorama Francesco Canino ha tweettato: “l’Italia è pronta per Vittoria Schisano?” Come se si trattasse di una pericolosa terrorista!“. Al post risponde l’attrice indignata: “terrorista io?!? Probabilmente il mostrarsi con la propria faccia, essere felici, vivere nella verità spaventa molto più di una bomba“. Insomma, dalla prossima edizione di Ballando Con Le Stelle, ci sarà da aspettarsi di tutto. Nel frattempo continuano i rumors sugli altri possibili concorrenti. Mentre è stata confermata Alessandra Mussolini, arriva anche l’appello di Miriana Trevisan.