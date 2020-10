Ballando con le stelle: colpi di scena? Mussolini vittima della serata

Ballando con le stelle: Isoardi e Todaro sembrano molto più che amici

Ballando con le stelle rivela sempre colpi di scena-Raimondo Todaro era in lacrime, dopo essersi operato di appendicite. I medici hanno consigliato al ballerino di riposare per almeno 20 giorni ma Todaro non ne ha voluto sapere. Non solo si è rimesso in piedi subito ma ha anche ballato con la sua partner Elisa Isoardi, un valzer, sulle note del brano, bellissimo, “La cura”, di Franco Battiato. Lo sforzo e la fatica erano evidenti e alla fine Todaro è crollato in un pianto liberatorio. Le coccole della Isoardi verso il ballerino hanno lasciato intendere che tra i due oltre alla forte complicità, c’è del tenero.

A Ballando con le stelle Alessandra Mussolini veste i panni della vittima,i giurati non hanno pietà per lei.In particolare Selvaggia Lucarelli si è mostrata durissima definendola “una popolana”, “volgare” è “vaiassa”, e che nella lingua napoletana indica anche essere una “serva”. La Mussolini si è imposta di non replicare e, per questo, ha indossato una mascherina, insomma i complimenti non mancano in questo programma così come le storie d’amore. Voi quale coppia preferite? In ogni caso facciamo un grande imbocca al lupo a tutti i concorrenti del programma e alla presentatrice Milly Carlucci!