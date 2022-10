Classifica, eliminati, classifica generale dopo quattro puntate, balli di ieri sera 29-10-2022, infortunati, bonus, tesoretto, ritirati, racconto e i ballerini per una notte

Ballando con le Stelle 2022 « Balli, eliminati 4a puntata e classifica »

Milly Carlucci ha presentato la quarta puntata andata in onda, in diretta ieri sera 29 ottobre 2022 su Rai 1.

Andiamo a vedere la classifica della puntata di ieri, la classifica generale dopo quattro gare, gli spareggi e gli eliminati della quarta puntata delle coppie concorrenti, e i voti dei giudici e della giuria popolare. Si aprono le danze…

«Ballando con le Stelle 2022» coppie

Alessandro Egger e Tove Villfor

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli

Gabriel Garko e Giada Lini

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen

Iva Zanicchi e Samuel Peron

Luisella Costamagna e Pasquale la Rocca

Dario Cassini e Lucrezia Lando

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

Marta Flavi e Simone Arena —> ELIMINATI nella 2a puntata

Paola Barale e Roly Maden

Rosanna Banfi e Simone Casula

«Ballando con le Stelle 2022» balli e punteggio della giuria nella 4a puntata

I balli delle coppie in ordine di uscita:

R. Banfi – S. Casula, ballo: SALSA (*irriconoscibile) – 26 + [bonus di 10 preferiti social] 36 pt

L. Biagiarelli – A. Kuzmina, ballo: JIVE – Acclamati dal pubblico – 39 pt

D. Cassini – L. Lando, ballo: PASO DOBLE (*irriconoscibile) – 20 pt

G. Mughini – V. Kinnunen, ballo: BOOGIE (*Mughini immobile) – 26 pt

P. Barale – R. Maden, ballo: SAMBA free style – Acclamati dal pubblico – 31 pt

*L. Costamagna – P. La Rocca, ballo: costretta a "ballare" ha totalizzato 25 pt – [* infortunata]

A. Di Giorgio – M. Porcu, ballo: TANGO – 46 pt

E. Montesano – A. Tripoli, ballo: CHA CHA CHA – Standing ovation – 48 pt

*E. Stokholma – A. Madonia, ballo: TANGO ARGENTINO – 44 + [bonus di 10 preferiti social] [* infortunata alla 9a costola] 54 pt

I. Zanicchi – S. Peron, ballo: BOOGIE non BOGGIE – (Zanicchi muove solo la parte superiore e gambe immobili. Il pubblico invoca la barzelletta) – 31 pt

*G. Garko – G. Lini- Garko balla TANGO con il tutore: 42 pt e standing ovation [* infortunato dal 26 ottobre e bonus di 10 preferiti social] 52 pt

A. Egger – T. Villfor, ballo: MODERNO – standing ovation anche per loro e 48 pt

«Ballando con le Stelle 2022» gli infortunati

* Luisella Costamagna ha ballato con il tutore al ginocchio sinistro, per l’infortunio riportato durante l’allenamento.

Luisella Costamagna ha ballato con il tutore al ginocchio sinistro, per l’infortunio riportato durante l’allenamento. *G. Garko ha ballato con il tutore al braccio destro, per l’infortunio riportato in allenamento il 26-10-2022.

*E. Stokholma ha ballato con una frattura alla nona costola destra.

«Ballando con le Stelle 2022» racconto momenti salienti della quarta puntata

VA IN SCENA IL GIUDIZIO DEI GIUDICI: 2 PESI, 2 MISURE.

DISPARITA DI GIUDIZIO DELLA GIURIA, CHE E’ MOLTO CLEMENTE CON LA BANFI, CHE NEL BALLO LASCIA A DESIDERARE.

MENTRE, CON DARIO CASSINI E’ SISTEMATICAMENTE CRITICA E GLI FA PESARE OGNI COSA.

AL CONTRARIO, CON MUGHINI, LA GIURIA E’ ECCESSIVAMENTE COMPRENSIVA CON UNA PERSONA IMMOBILE SULLA PISTA.

ANCHE PAOLA BARALE RIENTRA NELLA CATEGORIA DI PENALIZZATI DAL “GIUDIZIO” DEI GIUDICI.

*A. Matano al vetriolo in merito ai giudizi espressi. Secondo il giornalista c’è disparità di giudizio, in quanto, per alcuni ballerini l’asticella si alza e viceversa.

22:45 *Luisella Costamagna voleva ritirarsi da Ballando con le Stelle 2022. La giornalista è stata costretta a ballare forzatamente. Mentre la giuria, in particolar modo, Carolyn Smith ha esortato il pubblico ad urlare per farla ballare.

Mentre la padrona di casa ha spiegato, che in base al regolamento, qual ora si fossero ritirati, probabilmente sarebbero stati ripescati alla fine del programma. Cosa si è fatto per non perdere una concorrente.

La conduttrice Ema Stokholma ha raccontato uno spaccato della sua travagliata adolescenza passata in famiglia. Ha raccontato uno spaccato di vita che lascia attoniti. Una famiglia che la privava di tutto, dall’affetto e addirittura non poteva starnutire. Racconta di aver vissuto una infanzia terribile, come se in casa fosse trasparente, inesistente addirittura.

«Ballando con le Stelle 2022» Classifica della 4a puntata

E. Stokholma / A. Madonia – 54 + 10 pt preferiti dai social

G. Garko / G. Lini – 52

E. Montesano / A. Tripoli – 48 + 30 del tesoretto

A. Egger / T. Villfor – 48 + 10 pt preferiti dai social

A. Di Giorgio / M. Porcu – 46

L. Biagiarelli / A. Kuzmina – 39

R. Banfi / S. Casula – 36

P. Barale / R. Maden – 31 + 10 pt preferiti dai social

I. Zanicchi / S. Peron – 31 + 30 del tesoretto

G. Mughini / V. Kinnunen – 26 meno 10 di malus, 16

*L. Costamagna / P. La Rocca – 25

. Costamagna / . La Rocca – 25 D. Cassini / L. Lando – 20

Ballerini per una notte, il tesoretto di ieri sera vale doppio

Questa sera, 29 ottobre 2022, il tesoretto vale il doppio. I punti guadagnati dai ballerini per una notte, in questo caso ballerini, varranno come doppio tesoretto.

I punti potranno essere dati ad una coppia, oppure dividerli con un’altra coppia in gara a Ballando con le Stelle.

Ballerini per una notte di ieri sera 29 ottobre a Ballando con le stelle. 21:50 PAOLA PEREGO, molto emozionata, balla in coppia con il ballerino LUCA FAVILLA, e hanno ottenuto 50 punti validi per il tesoretto.

23:31 Ballerini per una notte: Nino Frassica balla in coppia con LUCA FAVILLA e Maurizio Ferrini, la signora Coriandoli balla con Maria Ermachkova, e hanno totalizzato 10 pt, che andranno ad incrementare il tesoretto, che vale 60 punti.

Voto della giuria popolare, tesoretto

Alberto Matano, Rossella Erra della giuria popolare hanno dato la loro preferenza. Matano dà il tesoretto a E. Montesano / A. Tripoli, 30 pt

Rossella Erra dà il tesoretto a I. Zanicchi / S. Peron, 30 pt

«Ballando con le Stelle 2022» Classifica della 3a puntata

P. Barale / R. Maden, 28 pt di gara + 24 tesoretto di A. Matano 52

D. Cassini / L. Lando, 26 pt di gara + 24 tesoretto di R. Erra 50

R. Banfi / S. Casula, 47

E. Montesano / A. Tripoli, 46

G. Garko / G. Lini , 42

A. Egger / T. Villfor, 36

I. Zanicchi / S. Peron, 32

L. Biagiarelli / A. Kuzmina, 31

E. Stokholma / A. Madonia, 30

A. Di Giorgio / M. Porcu, 30

G. Mughini / V. Kinnunen, 14

. Mughini / . Kinnunen, 14 L. Costamagna / P. La Rocca, 13

Coppie che accedono alla 5a puntata

G. Garko / G. Lini

I. Zanicchi / S. Peron

R. Banfi / S. Casula

E. Stokholma / A. Madonia

A. Egger / T. Villfor

A. Di Giorgio / M. Porcu

E. Montesano / A. Tripoli, 1 tesoretto

D. Cassini / L. Lando, 1 tesoretto

P. Barale / R. Maden, 1 tesoretto

L. Biagiarelli / A. Kuzmina

L. Costamagna / P. La Rocca

. Costamagna / . La Rocca G. Mughini / V. Kinnunen, 2 tesoretti guadagnati, malus di meno 10 punti

Coppie che accedono alla 4a puntata

G. Garko / G. Lini

R. Banfi / S. Casula

D. Cassini / L. Lando

A. Di Giorgio / M. Porcu

L. Biagiarelli / A. Kuzmina

I. Zanicchi / S. Peron

A. Egger / T. Villfor

L. Costamagna / P. La Rocca

E . Montesano / A . Tripoli

G. Mughini / V. Kinnunen —> 2 tesoretti guadagnati – 10 pt di malus

. Mughini / . Kinnunen 2 tesoretti guadagnati – 10 pt di malus E. Stokholma / A. Madonia —> sono i preferiti dal pubblico social + 10pt

sono i preferiti dal pubblico social + 10pt P. Barale / R. Maden con 1 tesoretto —> preferiti dal pubblico social + 10pt

«Ballerini per una notte» di ieri sera

Ballerini per una notte ieri a Ballando con le stelle sono stati, Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Gli attori, registi etc, etc, etc, con il ballo VALZER hanno totalizzato 48 punti.

I punti guadagnati dal ballerino per una notte, in questo caso ballerini, varranno come tesoretto.

I punti potranno essere dati ad una coppia, oppure dividerli con un’altra coppia in gara a Ballando con le Stelle.

A. Matano, R. Erra, giuria popolare hanno dato la loro preferenza a 2 coppie: D. Cassini / L. Lando, P. Barale / R. Maden, che si sono divisi i 48 pt del tesoretto.

* Luisella Costamagna ha ballato con il tutore al ginocchio sinistro, per l’infortunio riportato durante l’allenamento.

«Ballando con le Stelle 2022» eliminati

Questa settimana non ci sarà la coppia eliminata.

«Ballando con le Stelle 2022» balli e punteggio 2a puntata

M. Flavi / S. Arena — BOOGIE – 16

P. Barale / R. Maden — BACHATA – 31

D. Cassini / L. Lando — BOOGIE – 18

G. Mughini / V. Kinnunen — VALZER – 30 + 15 del tesoretto

L. Biagiarelli / A. Kuzmina — BOOGIE – 32

E. Stokholma / A. Madonia — BACHATA – 38

E. Montesano / A. Tripoli — SAMBA – 33

*L. Costamagna / P. La Rocca — FREE STYLE – 37 pt (non per la performance)

I. Zanicchi / S. Peron — SALSA – 21

R. Banfi / S. Casula — SAMBA – 36

G. Garko / G. Lini — JIVE – 47

A. Egger / T. Villfor — TANGO – 43

. Egger / . Villfor — – 43 A. Di Giorgio / M. Porcu — FREE STYLE CONTEMPORANEO – 44

«Ballando con le Stelle 2022» gli eliminati

La coppia eliminata è Marta Flavi e Simone Arena. La giuria popolare non vuole adottare il ripescaggio.

Coppie che accedono alla terza puntata

G. Garko / G. Lini

E. Stokholma / A. Madonia

L. Biagiarelli / A. Kuzmina

*G. Mughini / V. Kinnunen sono al secondo tesoretto guadagnato

E. Montesano / A. Tripoli

L. Costamagna / P. La Rocca

R. Banfi / S. Casula

A. Di Giorgio / M. Porcu

I. Zanicchi / S. Peron

P. Barale / R. Maden

A. Egger / T. Villfor

. Egger / . Villfor D. Cassini / L. Lando

«Ballando con le Stelle 2022» Classifica della 2a puntata

G. Garko / G. Lini — 47

A. Di Giorgio / M. Porcu — 44

G. Mughini / V. Kinnunen — 30 + 15 del tesoretto — 45

A. Egger / T. Villfor — 43

E. Stokholma / A. Madonia —38

*L. Costamagna / P. La Rocca —37

R. Banfi / S. Casula — 36

E. Montesano / A. Tripoli — 33

L. Biagiarelli / A. Kuzmina — 32

P. Barale / R. Maden — 31

I. Zanicchi / S. Peron — 21

D. Cassini / L. Lando — 18

. Cassini / . Lando — 18 M. Flavi / S. Arena — 16

«Ballando con le Stelle 2022» Classifica della 1a puntata

Rosanna Banfi e Simone Casula – Charleston – 22 punti

Paola Barale e Roly Maden – Cha Cha Cubano – 28

Dario Cassini e Lucrezia Lando – Charleston – 12

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina – Bachata sensual – 32

Marta Flavi e Simone Arena – Tango – 29

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen – Foxtrot – 17

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli – Boogie – 40

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu – Boogie – 33

Iva Zanicchi e Samuel Peron – Charleston – 20

Luisella Costamagna e Pasquale la Rocca – Tango rock – 42

Gabriel Garko e Giada Lini – Walzer – 44

Ema Stokholma e Angelo Madonia – Salsa – 34

Alessandro Egger e Tove Villfor – Quick step – 41

«Ballando con le Stelle 2022» Classifica generale

Montesano e Tripoli – 40 + 33 + 46 + 78 — 197 pt Garko e Lini – 44 + 47 + 42 + 52 — 185 Egger e Villfor – 41 + 43 + 36 + 58 — 178 Zanicchi e Peron – 55 + 21 + 32 + 61 — 169 Stokholma e Madonia – 34 + 38 + 30 + 64 — 166 Barale e Maden – 28 + 31 + 52 + 41 — 152 Banfi e Casula – 22 + 36 + 47 + 36 — 141 Di Giorgio e Porcu – 33 + 44 + 30 + 46 — 135 Biagiarelli e Kuzmina – 32 + 32 + 31 + 39 — 134 Mughini e Kinnunen – 42 + 45 + 14 + 26 — 127 Costamagna e La Rocca – 42 + 37 + 13 + 25 — 117 Cassini e Lando – 12 + 16 + 26 + 20 — 64 Flavi e Arena – 29 ELIMINATI

«Ballando con le Stelle 2022» giudici e giuria popolare

