Ballando con le stelle 2020 inizio previsto il 19 settembre

Ballando con le stelle 2020: prima puntata il 19 settembre. La trasmissione del sabato sera di Rai 1 condotta da Milly Carlucci riaprirà ma c’è la possibilità che manchino Samuel Peron e Daniele Scardina: i due saranno sostituiti? Milly Carlucci risponde che ancora nulla è stato deciso. “Siamo in attesa”

Samuel Peron e Daniele Scardina: “Situazione complicata”

Nel video pubblicato sul profilo ufficiale di Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha spiegato che mentre dopo l’esito negativo dei tamponi tutte le coppie in gare sono rientrate nell’ Auditorium per fare le prove dei balli, due coppie sono ancora in attesa. Le due coppie riguardano ovviamente Samuel Peron e Daniele Scardina Toretto, positivi al coronavirus. Non è ancora chiaro il futuro a Ballando del ballerino e del pugile ex fidanzato di Diletta Leotta né se le loro rispettive partner parteciperanno al programma i coppia con altri.

Ballando con le stelle 2020, le novità del programma

Tutti negativi?

Nei giorni scorsi Milly Carlucci ha annunciato con gioia la negatività al tampone di tutti i partecipanti al talent Ballando con le stelle 2020. La conduttrice, però, non ha menzionato Samuel Peron e Daniele Scardina, quest’ultimo dunque ha immediatamente replicato sui social: “Tutti negativi chi?” Successivamente infatti Milly Carlucci ha modificato il video