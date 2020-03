Ballando con le stelle 2020: il cast, i partecipanti e le anticipazioni su quando inizia. Le ultime news sui giudici e i nomi dei dieci concorrenti già confermati.

Ballando con le Stelle 2020 – Gli ultimi aggiornamenti sul programma televisivo targato Rai1. A Ballando con stelle si continua a lavorare per definire il nuovo cast completo e non dovrebbe mancare poi molto. Ballando con le stelle quando inizia? Il programma tv sta per tornare, l’attesa è finita. Ballando con le stelle inizia e va in onda sabato 28 marzo 2020 rigorosamente in diretta su Rai1. Vediamo i chi sono i partecipanti di questa nuova edizione di Ballando.

Anticipazioni, a tutt’oggi, causa la pandemia da coronavirus Covid-19, a Ballando con le Stelle 2020 non è chiaro se ci sarà il pubblico in studio. Ad oggi sono molti i programmi televisivi che vanno in onda senza pubblico…vedremo cosa annuncerà Milly Carlucci nei prossimi giorni

Ballando 2020 anticipazioni – Detto ciò, il talent di ballo condotto da Milly Carlucci ha preso forma. Quindi continuano i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le stelle che esordirà su Rai 1 sabato 28 marzo. Anche se i nomi dei partecipanti, secondo alcune voci di corridoio dovrebbero essere questi, aspettiamo l’ufficialità nei prossimi giorni. Come vi abbiamo anticipato ieri, Alessandra Tripoli, è la grande esclusa del talent, poiché è residente in Cina.

Vediamo chi sono i concorrenti partecipanti: Rosalinda Celentano, Gilles Rocca, Antonio Maria Catalani, Lina Sastri, Vittoria Schisano, Daniele Scardina, Barbara Bouchet, Tullio Solenghi, Ninetto Davoli e Paolo Conticini. Questi i nomi dei partecipanti al talent di Ballo di Milly Carlucci. Oltre a questi nomi, ci sarebbero altri due nomi, gossip di questi giorni, circa la partecipazione di Elisa Isoardi e Caterina Balivo che potrebbero entrare nel cast di Ballando con le stelle 2020. Come detto sopra, aspettiamo l’ufficialità nei prossimi giorni della conduttrice.

Ballando con le stelle giudici

I giudici di Ballando con le stelle 15, in giuria troveremo: Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith. Appuntamento a sabato 28 marzo 2020 con Ballando con le stelle in onda su Rai 1.