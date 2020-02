C’è posta per te 2020 ospiti e anticipazioni della sesta puntata di stasera. Francesco Totti lo storico capitano della a.s. Roma 1927 e Massimo Ranieri, reduce dal duetto con Tiziano Ferro in quel del Festival di Sanremo, ospiti stasera dalla De Filippi su Canale 5. Nella puntata di C’è posta per te di Maria De Filippi, in onda oggi sabato 22 febbraio in prima serata su Canale 5 (sul tasto 5 del telecomando), saranno ospiti in studio, F.Totti e M. Ranieri.

Ospiti e anticipazioni di stasera su Canale 5 a C’è posta per te

C’è Posta per te: Massimo Ranieri

C’è Posta per te: A partire dalle ore 21.20 di stasera, su Canale 5 vedremo in studio gli ospiti di tutto riguardo Francesco Totti e Massimo Ranieri. Ospiti e Anticipazioni della sesta puntata di C’è posta per te 2020. Assisteremo a emozionanti storie raccontate da Maria De Filippi.