Veronica Peparini assente dal cast di Amici Speciali

La maestra Veronica Peparini non sarà presente nel casta Amici All Star che si trasforma in Amici Speciali. Andranno in onda, in data ancora da destinarsi, quattro serate a cui parteciperanno 12 talenti, tutti ex di Amici tranne Michele Bravi. Al momento l’unica conferma è Vanessa Incontrada, nel ruolo di giudice in questa maratona contro il Coronavirus. La padrona di casa, Maria De Filippi, durante un’intervista per Vanity Fair, ha confermato che Veronica Peparini, non farà parte del cast, perché impegnata in altre coreografie.

La conduttrice tiene a precisare che la docente non è stata cacciata via. “Tutti quelli che se ne sono andati dal programma non sono mai stati cacciati” puntualizza la moglie di Maurizio Costanzo. Nel cast sarà invece presente il compagno della Peparini, il ballerino Andreas Muller.

La sorella di Giuliano Peparini, coreografo di Amici, non potrà essere presente nel cast di questa edizione speciale. I fan di Veronica Peparini commentano la vignetta di Tiwany pubblicata su Instagram dalla maestra di ballo che recita: “L’unione fa la forza”.

Tra le risposte dei follower: “Ma è bellissimoooo! Tu sei dietro Giuliano alla sua destra e alla sua sinistra Andrea”, “Che bello questo disegno! Non sapevo che tiwa disegnasse così bene! Un abbraccio”.

Amici Speciali, la maestra Peparini su Instagram: “L’unione fa la forza”

Veronica Peparini

Ancora non è stata confermata la data di inizio di Amici Speciali, ma alcune indiscrezioni lasciano intendere che il programma possa tornare in prima serata da lunedì 18 maggio.