Amici 19, Javier Rojas e Talisa Ravagnani stanno ancora insieme? Le dichiarazioni del ballerino cubano

Sembra giunta al termine la storia d’amore tra i ballerini di Amici 19 Javier e Talisa. Il ballerino cubano e la Ravagnani stanno ancora insieme? Il vincitore della sezione danza, quando è entrato nella scuola era già fidanzato. La relazione con Talisa Ravagnani, iniziata dentro la scuola di Amici, sembrava dover proseguire anche fuori dal programma. Il loro rapporto, però, ha iniziato a compromettersi quando Javier ha deciso di mettere gli occhi sulla ballerina professionista Virginia Tomarchio. “Prima o poi ci devo combinare qualcosa” erano state le sue parole.

Javier Rojas e Talisa Ravagnani

Nuove dichiarazioni di Javier Rojas su Talisa dopo Amici“Siamo amici, abbiamo un bel rapporto”

La Ravagnani, dopo quanto emerso, ha commentato sui social chiedendo ai fan di non rivolgerle domande riguardanti la sua relazione con il ballerino. “Basta farmi domande su Javier. Ho rotto con lui per un motivo e non è cambiato”.

Javier, intervistato ai microfoni di MondoTv24, riguardo al suo rapporto oggi con Talisa ha detto: “Siamo amici, abbiamo un bel rapporto, perché abbiamo vissuto insieme il percorso. Tra di noi si era creato anche un bel sentimento. Non ci siamo visti per la quarantena, ma adesso siamo solo amici, ma dobbiamo vederci e capire, parlare”.

Javier e Talisa: “Capire che piani ha Talisa sulla vita, quelli che ho io”

“Capire che piani ha Talisa sulla vita, quelli che ho io, quello che deve fare lei, quello che devo fare io. Non so sai: cose che uno deve capire. Dentro la casetta è un’altra cosa, non è una relazione normale”. E’ davvero chiusa la relazione tra Javier e Talisa? Forse lo scopriremo dopo la fine della quarantena.