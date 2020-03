Gaia Gozzi piange al telefono, ha ricevuto una chiamata inaspettata

Gaia Gozzi scoppia in lacrime dopo una telefonata. La chiamata è stata fatale per Gaia, che esplode in un pianto misto fra conforto e gioia. Amici 2020, la semifinale di venerdì è termina dopo una lunga e stressante gara face to face, tutti contro tutti ad eliminazione diretta. La semifinale ha visto sfidarsi: Nyv, Giulia Molino, Gaia Gozzi, Javier e Nicolai. Nyv è stata eliminata. Ora sono quattro sono i finalisti che si contenderanno la finale di venerdì 3 aprile. Tra questi c’è anche Gaia.

Nel daytime di Amici 2020 andato in onda oggi, lunedì 30 marzo 2020, su Real Time, abbiamo visto che Gaia ha ricevuto una telefonata inaspettata dalla sua amica Martina Beltrami, eliminata al primo turno del Serale di Amici 2020: “Mi manchi… che bello sentirti Marti” e Gaia scoppia in lacrime… Di seguito, qui sotto, possiamo vedere il video della telefonata, tra la finalista e Martina.

Amici 2020, finalisti e eliminati

