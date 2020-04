Scopriamo chi sono i ballerini, cantanti e giudici del programma televisivo

Maria De Filippi, torna in Tv, con quattro puntate speciali di «Amici Speciali» – Con Tim insieme per l’Italia. Chi saranno i Giudici? Dodici saranno i partecipanti: cinque ballerini e sette cantanti. Una maratona solidale, nella lotta al Coronavirus. Vediamo la data di inizio del talent show di Maria De Filippi, targato Fasciono PGT, in onda su Canale 5.

Tra i ballerini troviamo: Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino. Fra i cantanti, invece troviamo: Alberto Urso, The Kolors, Irama, Michele Bravi, Random (entra nel cast perchè famoso. Non è allievo di Amici), Giordana Angi e la vincitrice di Amici 19 Gaia Gozzi.

Gli autori del talent show dichiarano: “Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che si possa fare qualcosa per il nostro Paese, ognuno come può. Noi di Amici lo facciamo con la danza e con il Canto”. Molto probabilmente Amici Speciali sarà accompagnata da una raccolta fondi per la lotta al Covid-19, in stile Telethon.

Quando inizia? prossimamente su Canale 5, Amici Speciali, ma i giudici chi sono?

I giudici saranno quattro: due uomini e due donne. L’unica conferma è Vanessa Incontrada, gli altri nomi non sono stati ancora annunciati. Questo è quanto è trapelato ad oggi. Nel frattempo sul profilo ufficiale di Amici Speciali campeggia: “Distanti ma Amici e ora insieme per l’Italia!” Dunque il cast sarà così composto: 5 ballerini, 7 cantanti e 4 giudici. Loro sono il cast di Amici Speciali. Quando inizia? Li vedremo prossimamente su Canale 5.

I follower di Amici delusi: “Volevamo Giulia Molino”

I follower tra gioia e delusione commentano, e scrivono quanto segue: “Volevamo Giulia Molino”. “Vita mia non vedo l’ora di vederti su quel palco, sempre al tuo fianco qualsiasi cosa accada, Gaietta mia stra promesso stra giurato, spaccherai come sempre ne sono sicura vai vai amoooo che sei unica, sei una bomba…..”.